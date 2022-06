Voor het eerst sinds de zeventig jaar dat zij op de troon zit, zal koningin Elizabeth niet het eresaluut op haar verjaardagsfeest in ontvangst nemen. Waarom worden deze saluutschoten eigenlijk afgevuurd en wie nemen de honneurs dan wel waar?

De saluutschoten worden jaarlijks afgevuurd tijdens Trooping the Colour, de militaire parade die jaarlijks in juni plaatsvindt om de verjaardag van de koningin te vieren. De vorige twee jaar werden de saluutschoten wegens de uitbraak van COVID-19 niet afgevuurd.

Britse media, waaronder The Sunday Times, melden dat Elizabeth dit keer afwezig is. Dit besluit heeft waarschijnlijk te maken met de verslechterde gezondheid van de inmiddels 96-jarige vorstin. Ze zou problemen hebben met haar mobiliteit. In plaats daarvan nemen zoon Charles, dochter Anne en kleinzoon William de honneurs waar. De koningin zal na afloop wel op het balkon van Buckingham Palace verschijnen, vergezeld door de partners van Charles, Anne en William en kleinkinderen George, Charlotte en Louis.

Trooping the Colour is vergelijkbaar met Koningsdag in Nederland. De traditie startte in 1748, toen koning George II op de troon zat. Hij was in november jarig, geen ideale periode om een feest in de buitenlucht te vieren. De festiviteiten werden daarom verplaatst naar de zomer. Dat is nog steeds traditie en daarom wordt de verjaardag van Elizabeth niet eind april gevierd, wanneer zij echt jarig is, maar in juni.

Koningin Elizabeth verschijnt ieder jaar met een deel van haar familie op het balkon. Deze foto is gemaakt in 2016. Foto: Getty Images

Dit keer is dat een speciaal 'platina' jubileum, want de Britse koningin zit dit jaar precies zeventig jaar op de troon. Bij het jaarlijkse feest horen ook de saluutschoten. De schoten worden gezien als een gebaar van respect en afgevuurd op bijvoorbeeld de verjaardag of het jubileum van een lid van de koninklijke familie of iemand die een hoge titel bekleedt in het leger. De traditie stamt uit de begintijd van de scheepvaart, toen de schoten werden afgevuurd om de bemanning een behouden vaart te wensen.

In het geval van Elizabeth zijn er vier momenten in een jaar waarop de saluutschoten plaatsvinden. Dat is op Accession Day, de jubileumdag van het aantreden van de vorst, haar echte verjaardag, op het publieke verjaardagsfeest en de jubileumdag van de kroning.

Bij saluutschoten in Groot-Brittannië worden standaard 21 schoten gevuurd. Ook dit stamt uit de begintijden van de scheepvaart. De revolvers waarmee ze werden afgevuurd bevatten zeven kogels en er werden drie rondjes geschoten: 21 dus in totaal. Als de kanonnen in een koninklijk park staan, zoals Green Park of Hyde Park, dan worden er twintig extra schoten afgevuurd. Daar zijn er dus 41 schoten te horen. Wanneer er binnen de koninklijke familie een baby wordt geboren, worden er overigens 62 schoten afgevuurd.