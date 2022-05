Prinses Beatrix brengt sinds haar abdicatie weinig bezoeken meer aan het buitenland (althans buiten vakanties om). Samen met koningin Margrethe II van Denemarken bezoekt Beatrix vrijdag de Deense regio Amager. Wat staat er voor hen op het programma? En hoe is de band tussen de twee royals?

De 84-jarige Nederlandse en 82-jarige Deense zijn al jaren goed bevriend, sinds ze elkaar als tieners ontmoetten. Bovendien is Margrethe de peettante van Willem-Alexander. De koning is op zijn beurt goed bevriend met Frederik, de oudste zoon van Margrethe. "Ik heb haar altijd zeer bewonderd. Ik ben dol op haar", vertelde de Deense koningin eerder in gesprek met Ivo Niehe.

Ze bezoeken de regio voor de viering van 500 jaar aanwezigheid van Nederlandse boeren in Denemarken en het 100-jarig jubileum van het Amager Museum. Beatrix was in 1971 ook bij de viering van het 450-jarig jubileum. Denemarken organiseert in 2021 en 2022 activiteiten die zowel de historische banden tussen Nederland en Denemarken als de huidige samenwerking op landbouwgebied onderstrepen.

Die samenwerking begon al in 1521, toen de Deense koning Christiaan II tuinders uit de gemeente Waterland uitnodigde om hun kennis over landbouw in Denemarken te delen. De Nederlandse boeren vestigden zich bij het dorp Dragør op het eiland Amager, ten zuiden van Kopenhagen. Dankzij de Nederlandse boeren werd het gebied verrijkt met groente, fruit en bloemen.

Margrethe en Beatrix bij de herdenkingsdienst voor de Britse prins Philip in maart. Margrethe en Beatrix bij de herdenkingsdienst voor de Britse prins Philip in maart. Foto: ANP

Wat gaan ze doen?

In de ochtend komen koningin Margrethe II en prinses Beatrix aan bij het stadhuis van Dragør. Daarna vertrekken ze per koets naar het Amager Museum voor de opening van de tentoonstelling Amager's private treasures.

Vervolgens brengen Margrethe en Beatrix een bezoek aan de tentoonstelling 500 years of Dutch history on Amager in het museum. Ook krijgen ze een demonstratie van het traditionele Shrovetide riding met paarden.

Het bezoek wordt afgesloten op de boerderij van de familie Seerup Hansen. Hier woont de achttiende generatie van een oorspronkelijk Nederlandse familie die op zowel traditionele als hedendaagse biologische wijze kruiden, groenten en bloemen teelt. Margrethe en Beatrix krijgen er uitleg over en worden er rondgeleid.