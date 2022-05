De Britse prins Charles heeft dinsdag in Londen het parlementaire jaar geopend met een troonrede die hij hield namens zijn moeder, koningin Elizabeth. De 73-jarige prins ging niet op de stoel van Elizabeth zitten, die afwezig is vanwege haar gezondheid, maar die van haar overleden echtgenoot prins Philip.

Een dag voor de traditionele opening van het parlementaire jaar werd bekend dat de koningin zou worden vervangen door haar oudste zoon en beoogde opvolger. De 96-jarige Elizabeth, al zeventig jaar het Britse staatshoofd, kampt met mobiliteitsproblemen. In 1959 en 1963 kon ze ook niet bij de opening aanwezig zijn, toen omdat ze in verwachting was.

Naast Charles was een stoel geplaatst voor zijn echtgenote Camilla. In de troonrede werd niets gezegd over de afwezigheid van Elizabeth. Wel vertelde Charles dat zijn moeder uitkijkt naar de festiviteiten die worden gehouden omdat ze zeventig jaar op de troon zit.

Charles zette in de zogeheten Queen's Speech de belangrijkste beleidsplannen uiteen. De regering van premier Boris Johnson gaat wetten indienen voor onder meer goedkopere en schonere energie, betere huisvesting en hervormingen in het onderwijs.

Ook verwees de prins van Wales naar de oorlog in Oekraïne. "De regering zal een leidende rol spelen bij het verdedigen van democratie en vrijheid over de hele wereld", zei hij. Charles verklaarde daarnaast dat de regering "kansen zal blijven grijpen" die door de Brexit ontstaan en kondigde ook andere plannen voor de economie aan.