De Britse koningin Elizabeth zal dinsdag vanwege gezondheidsklachten voor het eerst in 59 jaar ontbreken bij de opening van het parlementaire jaar in het Verenigd Koninkrijk, zo meldt de BBC maandag. Haar zoon, kroonprins Charles, zal haar taken overnemen.

De 96-jarige Elizabeth heeft mobiliteitsklachten. Die dwongen haar eerder ook al om verplichtingen af te zeggen.

Volgens Buckingham Palace zou het besluit om niet aanwezig te zijn bij de opening van het parlementaire jaar genomen zijn na overleg met de artsen van de koningin. Ze zou met tegenzin hebben toegestemd.

Dit jaar is Elizabeth alleen in het openbaar buiten haar paleis verschenen bij de dankdienst voor haar in april 2021 overleden echtgenoot prins Philip. Dat was in maart.

De vorstin heeft het voorlezen van de toespraak als opening van het parlementair jaar in haar zeventig jaar als vorstin slechts twee keer eerder gemist. Dat was in 1959 en 1963, toen ze in verwachting was.