Twee miljoen mensen zagen woensdag hoe de koninklijke familie weer als vanouds Koningsdag vierde. NU.nl zet de opvallendste gebeurtenissen en uitspraken van de dag op een rij.

Tijdens de twee coronajaren werd Koningsdag in aangepaste vorm gevierd - het eerste jaar vanuit de woning van het koninklijk gezin in Den Haag en vorig jaar zonder publiek in Eindhoven. Dit jaar, in Maastricht, werden koning Willem-Alexander, koningin Máxima, Amalia, Alexia en Ariane weer vergezeld door andere familieleden. Dat waren prins Constantijn en zijn echtgenote Laurentien en ook de vier zoons van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven en hun echtgenotes: Floris en Aimeé, Pieter-Christiaan en Anita, Bernhard jr. en Annette, en Maurits en Marilène.

Overigens werden fans door hen enthousiast begroet. Nu de coronamaatregelen zijn losgelaten, hoefde er geen afstand meer te worden gehouden en werden er dus volop selfies genomen, cadeautjes uitgedeeld en praatjes gemaakt. Willem-Alexander koos vaak voor een boks als begroeting, waar anderen juist 'gewoon' de hand van omstanders schudden.

Amalia is nu achttien en haar rol op Koningsdag was duidelijk wat groter dan voorheen. Ze liep vaak naast haar ouders en werd vaak actief betrokken bij de activiteiten die werden georganiseerd. Zo ondersteunde de troonopvolgster het dj-duo Lucas & Steve tijdens hun dj-set en mocht ze de special effects bedienen. Ook sloeg Amalia samen met haar vader een munt ter ere van het dertigjarig jubileum van het Verdrag van Maastricht.

Prins Floris, de 47-jarige zoon van prinses Margriet, kluste ooit bij als dj in discotheek Nexus in Leiden. Na zijn studietijd liet hij het draaien voor wat het is, maar woensdag kroop hij voor het festival Kingsland weer achter de draaitafel. Tussen 17.00 en 18.00 uur stond hij op het hoofdpodium. Ook in Maastricht liet hij zich al van zijn swingende kant zien: samen met zijn echtgenote Aimée danste hij uitbundig op de muziek van Lucas & Steve, die optraden voor de koninklijke familie.

Momenteel geniet prinses Amalia van een tussenjaar, waarin ze onder meer stage heeft gelopen bij het Oranje Fonds. De prinses vertelde woensdag dat ze zich voor meerdere studies heeft ingeschreven, maar deelde nog niet welke opleiding ze gaat doen. Wel wordt dat op korte termijn bekend. "Het is nog een beetje spannend. Ik hoop de volgende maanden iets te kunnen zeggen en een keuze te kunnen maken", aldus de achttienjarige dochter van Willem-Alexander en Máxima.

Máxima werd gevraagd naar de grote leegloop in Huis ten Bosch, nu Alexia in Wales is voor haar laatste middelbareschooljaren en Amalia veel reist in haar tussenjaar. "Het is moeilijk", zegt de koningin. "Het is stil in huis. Ik moet eraan wennen." Dat werd beaamd door de zestienjarige Alexia: "Tuurlijk mis ik m'n ouders ook", antwoordde de prinses. Maar ze geniet ook van haar tijd in Wales. "Ik leer mensen van over de hele wereld kennen. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit kan doen en heel dankbaar aan mijn ouders."

Kritische geluiden op het koningshuis klinken steeds vaker. Uit het jaarlijkse imago-onderzoek van bureau Ipsos bleek dat slechts 47 procent van de Nederlandse bevolking vertrouwen heeft in de koning. Vorig jaar was dat nog 57 procent. Dit soort peilingen doen de koning niet veel, antwoordde Willem-Alexander woensdag op vragen van de media. "Wat ik wel goed vind, is opbouwende kritiek. Als je dat niet hebt, kun je eindigen als Poetin. En dat wil niemand."