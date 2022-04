Vijf tekeningen die gemaakt zijn door de destijds achtjarige prinses Beatrix zijn dinsdagavond geveild voor 8.510 euro, antwoordt veilinghuis Van Spengen op vragen van NU.nl.

De tekeningen werden in één lijst aangeboden, samen met een portret van de prinses met haar zusjes en vader en moeder. Van Spengen verwachtte dat het werk tussen de 3.000 en 5.000 euro zou opleveren.

Het bedrag van 8.510 euro is exclusief veilingkosten, laat het veilinghuis weten. De onbekende koper van het werk moet in totaal rond de 11.000 euro overmaken.

Op de tekeningen is te zien dat de prinses al op jonge leeftijd bezig was met de troon: op een van de tekeningen zijn prinsessen in wijde jurken en met hoog opgestoken haar te zien. Op een andere tekening zit een prinses op een paddenstoeltje, tegenover een groter getekende koningin met vleugeltjes.

De andere drie tekeningen zijn natuurtekeningen. Op de afbeeldingen zijn diverse paddenstoelen en een vogel op een nestje te zien. De tekeningen zijn ondertekend met de naam 'Trix' of 'Beatrix'.

De tekeningen waren ooit in handen van de Deense koninklijke familie. Ze werden later geschonken aan de familie van de eigenaar die de afbeeldingen nu aanbiedt.