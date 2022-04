Prinses Alexia (16) is woensdag toch aanwezig in Maastricht om Koningsdag te vieren, bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) aan NU.nl. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima vertrok in augustus 2021 naar Wales, waar zij de middelbare school afrondt.

Het was nog niet zeker of Alexia haar tijd op het United World College of the Atlantic tijdelijk zou onderbreken om haar familie op Koningsdag te vergezellen. Net als in Nederland hebben de scholen in Wales nu geen vakantie.

Alexia gaat in Wales op voor haar internationale baccalaureaat (gelijk aan een vwo-diploma) en maakt hier de laatste twee jaar van haar middelbare school af. De zestienjarige prinses treedt daarmee in de voetsporen van haar vader. Koning Willem-Alexander ging van 1983 tot 1985 naar het Atlantic College en is tegenwoordig beschermheer van de school.

Alexia leert op de school onder meer het doen van onderzoek en kritisch nadenken. Ook krijgt ze vakken die te maken hebben met bijvoorbeeld wetenschap. Kroonprinses Leonor van Spanje (16) zit ook op de school in Wales.

Koningsdag wordt woensdag gevierd in Maastricht. Het is de eerste Koningsdag sinds 2019 die in een stad en met publiek wordt gevierd.

