Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vrijdag in Delft om daar de jaarlijkse Koningsspelen te openen, de landelijke sportdag voor basisscholen in Nederland. Hoe is die dag ontstaan, wat gebeurt er tijdens de spelen en welke kritiek heeft het evenement gekregen?

De Koningsspelen werden bedacht door oud-tennisser Richard Krajicek. Zijn stichting Krajicek Foundation werkte het plan verder uit met de Cruyff Foundation. Beide stichtingen ondersteunen sport- en spelprojecten voor kinderen en jongeren.

De dag vindt jaarlijks plaats op de laatste vrijdag voor Koningsdag en voor de meivakantie. Tenzij de dag op Goede Vrijdag valt, dan verschuiven de spelen een week.

Tijdens de Koningsspelen eten ruim 1,2 miljoen kinderen van zo'n zesduizend basisscholen een gezamenlijk ontbijt om energie op te doen voor de sportieve dag. Scholen overleggen met (de ouders van) kinderen die meedoen met de ramadan hoe voor hen het ontbijt wordt ingevuld.

De invulling van de sportdag mogen scholen zelf bedenken en kunnen ze via een online platform samenstellen. Het doel is om kinderen ervan bewust te maken dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel leuk is. Niet alleen in Nederland zelf, maar ook scholen op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba én Nederlandse scholen in het buitenland doen mee.

Koningin Máxima en koning Willem-Alexander moedigen kinderen aan tijdens de Koningsspelen in 2021. Koningin Máxima en koning Willem-Alexander moedigen kinderen aan tijdens de Koningsspelen in 2021. Foto: BrunoPress

De eerste editie vond plaats in 2013, als onderdeel van de festiviteiten die werden georganiseerd voor de inhuldiging van Willem-Alexander als koning. Sindsdien zijn de Koningsspelen elk jaar gehouden, met 2020 als uitzondering. Toen was de coronapandemie net uitgebroken.

Traditie bij elke Koningsspelen is een themalied, gezongen door Kinderen voor Kinderen. Leerlingen kunnen het bijbehorende dansje instuderen en opvoeren.

Kritiek is er ook geweest. Bijvoorbeeld op het ontbijt, dat werd aangeboden door een supermarktketen en veel ongezonde, suikerhoudende producten zou bevatten.

Het Voedingscentrum ging hierover met de betrokkenen in gesprek, waarna het aanbod werd aangepast. Er kwamen onder meer volkoren producten, snoepgroentes en gekookte eieren bij het ontbijt. Ook voedselwaakhond Foodwatch uitte zijn zorgen, omdat het ontbijt eigenlijk vooral voor grotere naamsbekendheid voor de betreffende supermarkt zou zorgen.

Tegenstanders van het koningshuis uitten ook bezwaar tegen de min of meer verplichte Koningsspelen, die vaak plaatsvinden in plaats van de 'gewone' sportdag. Er werd gesproken van persoonsverheerlijking van de koning. In 2016 startte het Nieuw Republikeins Genootschap een crowdfundactie om ervoor te zorgen dat deelname in de toekomst op vrijwillige basis zou zijn. Dat had geen concreet effect, maar het aantal scholen dat meedoet is wel aan het dalen.