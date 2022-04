De koninklijke familie vangt 32 Oekraïense vluchtelingen op in Het Oude Loo. De afgelopen weken is het oude jachtslot in Apeldoorn gereedgemaakt voor de gevluchte gezinnen. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft woensdag beelden vrijgegeven van hoe de ruimtes er nu uitzien.

In een woonkamer is een grote bank geplaatst en zijn kinderstoeltjes neergezet met bekende figuren uit animatieseries.

In een grotere ruimte zijn diverse tafels neergezet waaraan gegeten kan worden.

Vijftien vrouwen, twaalf kinderen en vijf mannen worden opgevangen in Het Oude Loo.

In de badkamers zijn alvast wat producten klaargezet voor de Oekraïners.