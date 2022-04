Prins Harry raakte zaterdagavond zichtbaar geëmotioneerd toen hij een staande ovatie kreeg van het publiek bij de Invictus Games in Den Haag. Tijdens de opening van het sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen spraken de prins en zijn vrouw Meghan het publiek toe.

Meghan benadrukte vooral het belang van de aanwezige militairen, maar ook de aanwezigheid van het Oekraïense team dat ondanks de oorlog in het land toch van de partij kan zijn. "We steunen allemaal het Oekraïense team", zei Meghan, die daarna de militairen, veteranen en hun familie bedankte voor de inzet en steun. Daarna introduceerde Meghan haar man Harry, die zelf tien jaar in het leger zat.

Ook prins Harry schonk bijzondere aandacht aan het Oekraïense team. "De moed die het gevergd heeft om te komen, is niet te beschrijven. Jullie willen jullie waarheid vertellen, dé waarheid", sprak hij de Oekraïners toe. "De wereld staat eensgezind achter jullie. Ik hoop dat we leren hoe de wereld jullie beter kan steunen."

De Invictus Games zijn geïnitieerd door prins Harry en duren tot en met vrijdag 22 april. Het evenement in en rond het Zuiderpark in Den Haag stond aanvankelijk voor 2020 gepland, maar moest vanwege de coronapandemie worden uitgesteld.

Bij de openingsceremonie was ook onder anderen prinses Margriet aanwezig. Koning Willem-Alexander zal aanwezig zijn bij de sluitingsceremonie.