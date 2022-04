De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn vrijdag in Nederland aangekomen voor de Invictus Games. Donderdag gingen ze op bezoek bij koningin Elizabeth en prins Charles. Waarom zijn ze nu wel de oceaan overgevlogen, maar waren ze niet aanwezig bij de herdenking van prins Philip?

Van vrijdag tot en met volgende week zaterdag is Harry in Den Haag voor de Invictus Games, een door hem geïnitieerd sportevenement voor mentaal en fysiek gewonde militairen. Meghan vliegt naar verluidt eerder terug naar de Verenigde Staten.

Het stel ging donderdag op Windsor Castle op bezoek bij koningin Elizabeth en prins Charles. Harry wilde eerder dit jaar niet naar de herdenkingsdienst voor zijn opa, omdat hij het idee heeft dat zijn gezin gevaar loopt in Engeland.

De prins raakte namelijk zijn koninklijke beveiligers kwijt toen hij afscheid nam van zijn officiële rol binnen het Britse koningshuis. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken staat hem niet toe in het Verenigd Koninkrijk zelf voor politiebeveiliging te betalen, zoals hij in de Amerikaanse staat Californië wel doet. Wel mag hij een beveiligingsbedrijf inhuren.

Maar Harry voelde zich tijdens zijn laatste bezoek aan Engeland niet helemaal veilig, omdat het door hem ingehuurde bedrijf volgens hem niet voldoende bescherming kon bieden. Dit is waarschijnlijk waarom hij verstek liet gaan bij de herdenkingsdienst voor zijn opa Philip. Hij was er in juli 2021 voor het laatst, toen een beeld van zijn in 1997 overleden moeder Diana werd onthuld.

Niet bij uitvaart, maar wel bij Invictus Games

Dat Harry en Meghan niet de juiste maatregelen konden treffen om de uitvaart van Philip bij te wonen, maar wel naar de Invictus Games komen, leidt tot publieke verontwaardiging. Dat het stel bij familie in Engeland op bezoek is geweest, kwam eveneens als een verrassing.

De reden voor het bezoek is vooralsnog onduidelijk. Voor zover bekend hebben Harry en Meghan hun kinderen Archie en Lilibet niet meegenomen naar Europa.

Royaltyexpert Rick Evers vertelt aan De Telegraaf dat Harry en Meghan in Nederland de vvipstatus (very very important persons) is toegekend. Daarom worden ze beveiligd door onder meer de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), die doorgaans voor het Koninklijk Huis, ministers en diplomaten met een verhoogd veiligheidsrisico werkt. Ook de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), die onder meer rechtbanken beveiligt, zal zich ontfermen over de veiligheid van het koppel.

Afscheid van koninklijke titels

Meghan en Harry namen in 2021 officieel afscheid van hun koninklijke titels. Dat betekent ook dat ze hun koninklijke titels niet meer gebruiken en geen toelage uit belastinggeld meer ontvangen.

Het besluit volgde op maandenlange conflicten met de Britse roddelpers. "Ik verloor mijn moeder en ik zie nu hoe mijn vrouw hier ook slachtoffer van wordt", zei Harry over het constant in de schijnwerpers staan. Prinses Diana overleed in 1997 bij een auto-ongeluk in Parijs, waarbij ze achtervolgd werd door paparazzi.

Het contact met de familie zou sinds hun aftreden moeizamer geworden zijn. Harry en Meghan hebben vorig jaar maart in een openhartig gesprek met Oprah Winfrey verteld over de conflicten die er waren tussen hen en het Britse koningshuis. Zo werden er volgens hen vragen gesteld over hoe donker de huid van hun zoon Archie zou worden.

De prins vertelde in het interview onder andere dat het contact met zijn vader Charles verslechterde, nadat hij had laten weten afstand te willen doen van de titels en de bijbehorende verplichtingen. "Het is verdrietig dat het zover heeft moeten komen, maar ik moet zorgen voor mijn eigen geestelijke gezondheid en die van mijn vrouw en zoon. Ik zag waar het heen ging."