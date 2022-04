Paleis Het Loo opent vandaag na vier jaar weer de deuren voor publiek: inmiddels is het een museum. Het paleis wordt dus niet meer gebruikt door de koninklijke familie. Welke paleizen gebruiken ze eigenlijk nog wel?

Alle paleizen in Nederland zijn eigendom van de Staat. Dat betekent dat koning Willem-Alexander niet zomaar kan besluiten om een paleis aan iemand te verkopen. De Oranjes mogen de paleizen wel (vaak kosteloos) gebruiken als woning.

Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet poseren in 1986 voor Het Loo met hun zoons Bernhard, Floris, Maurits en Pieter-Christiaan. Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet poseren in 1986 voor Het Loo met hun zoons Bernhard, Floris, Maurits en Pieter-Christiaan. Foto: ANP

Paleis Het Loo

Het middeleeuwse kasteel Het Oude Loo, vlak naast Apeldoorn, werd in 1684 gekocht door stadhouder Willem III met de bedoeling om er een nieuw jachtverblijf van te maken. Hofarchitect Jacobus Roman ontwierp vervolgens een nieuw hoofdgebouw en zijvleugels. Later werd dit nog uitgebreid met vier paviljoens, waar Willem III (toen koning van Engeland) en zijn echtgenote Mary woonden.

Het paleis was de jaren daarna het zomerverblijf van alle Nederlandse stadhouders en koningen. Recentste bewoners zijn prinses Margriet en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven, die er tot 1975 woonden. Daarna werden het paleis en de tuinen weer gerenoveerd en teruggebracht in de zeventiende-eeuwse staat, toen Willem III en Mary er woonden. Sindsdien is het te bezichtigen als museum en kunnen bezoekers een indruk krijgen van hoe de Oranjes in het paleis leefden. De recente restauratie was nodig voor onderhoud en de uitbreiding van bezoekersfaciliteiten.

Het paleis ligt op Kroondomein Het Loo, waar ook Kasteel Het Oude Loo zich bevindt en dat nu dient als opvangplek voor gezinnen uit Oekraïne.

Het Koninklijk Paleis wordt gebruikt tijdens ceremoniële aangelegenheden. Zo werd er begin deze maand een staatsbanket gehouden ter ere van het bezoek van de president van de republiek India. Het Koninklijk Paleis wordt gebruikt tijdens ceremoniële aangelegenheden. Zo werd er begin deze maand een staatsbanket gehouden ter ere van het bezoek van de president van de republiek India. Foto: BrunoPress

Koninklijk Paleis Amsterdam

Het Koninklijk Paleis op de Dam, gebouwd in 1648, werd de eerste anderhalve eeuw gebruikt als stadhuis. Toen stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen Amsterdam bezochten, werd het gebouw voor het eerst als paleis gebruikt. In 1808 werd het aan koning Lodewijk Napoleon aangeboden als paleis en onderging het een kleinschalige renovatie. De koning vestigde overigens ook een Koninklijk Museum in het paleis, dat later de basis vormde voor het Rijksmuseum.

Bij de inhuldiging van Willem I in 1813 gaf hij het terug als stadhuis aan Amsterdam, maar hij vond het toch belangrijk om een verblijfplaats te hebben in de hoofdstad en maakte er weer een paleis van. In 1936 werd het Koninklijk Paleis eigendom van de Staat.

Tegenwoordig wordt het paleis vooral gebruikt bij ceremoniële aangelegenheden, zoals de abdicatie van (destijds) koningin Beatrix. Tevens is het paleis het vaste logeerverblijf voor staatshoofden die in Nederland op staatsbezoeken zijn. Buiten die periodes wordt het paleis opengesteld voor het publiek en zijn er bijvoorbeeld tentoonstellingen te zien.

Het aanzicht van Paleis Noordeinde, met in de verte een zwaaiende Willem-Alexander, Máxima, Laurentien en Constantijn. Het aanzicht van Paleis Noordeinde, met in de verte een zwaaiende Willem-Alexander, Máxima, Laurentien en Constantijn. Foto: BrunoPress

Paleis Noordeinde

Het paleis in het centrum van Den Haag is het werkpaleis van de koning en ook koningin Máxima gebruikt het als werkplek. Het koningspaar ontvangt hier mensen (bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse uitblinkerslunch) en er worden audiënties gehouden. Het is ook de plek waar de balkonscène plaatsvindt na de troonrede op Prinsjesdag en je vindt er de Koninklijke Stallen en het Koninklijk Huisarchief.

Het gebouw werd in 1533 door grafelijk ambtenaar Willem Goudt verbouwd tot een woonhuis. Sinds 1595 is het eigendom van de Staat en wordt het gebruikt door de Oranjes. In mei 1947 werd het middengedeelte van het paleis verwoest door een brand en koningin Juliana besloot daarom om Paleis Soestdijk te gebruiken als residentie. Koningin Beatrix liet het in 1984 restaureren en sindsdien is het weer in gebruik als werkpaleis.

De werkkamer van Máxima in Huis ten Bosch. De werkkamer van Máxima in Huis ten Bosch. Foto: BrunoPress

Paleis Huis ten Bosch

In Huis ten Bosch, eveneens gelegen in Den Haag, wonen koning Willem-Alexander en zijn gezin. Het werd in 1645 gebouwd in opdracht van Frederik Hendrik van Oranje en zijn vrouw Amalia van Solms, met het doel er een zomerverblijf van te maken. Toen Willem I tot koning van Nederland werd benoemd in 1815, werd het officieel een paleis en sindsdien wordt het gebruikt door leden van het Koninklijk Huis.

In de Tweede Wereldoorlog raakte het beschadigd tijdens een bombardement. Koningin Juliana liet het na afloop van de oorlog restaureren om het weer bewoonbaar te maken. Haar dochter Beatrix ging er in 1981 wonen en bleef daar, tot haar verhuizing in 2014. Vijf jaar later werd Huis ten Bosch de nieuwe woning van koning Willem-Alexander en zijn gezin.