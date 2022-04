Prinses Ariane viert zondag haar vijftiende verjaardag. De jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima kan de feestdag eindelijk weer 'normaal' vieren, al is niet bekend hoe. Net als de rest van Nederland vierde ze haar verjaardag de afgelopen twee jaar vanwege de coronamaatregelen sober.

Ariane werd op 10 april 2007 geboren in Den Haag. Samen met haar ouders woont de prinses in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Ze gaat naar school op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet en in haar vrije tijd houdt ze van paardrijden, hockeyen, tekenen, gitaar spelen en jazzballet.

Ook prins Floris is zondag jarig. De vierde en jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven is 47 jaar. De prins klust bij als dj en staat met Koningsdag op het festival Kingsland. Maar eerst gaat hij op Koningsdag met de koninklijke familie naar Maastricht, waar Willem-Alexander dit jaar zijn verjaardag viert.