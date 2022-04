Het is zaterdag precies een jaar geleden dat de Britse prins Philip op 99-jarige leeftijd overleed. Voor koningin Elizabeth stond het afgelopen jaar in het teken van rouw en verdriet, maar draaide het ook om haar eigen gezondheid en de beschuldiging van seksueel misbruik aan het adres van haar zoon prins Andrew. NU.nl zet het roerige jaar van de Britse vorstin op een rij.

Elizabeth had het erg zwaar met het overlijden van haar man. Na afloop van een kerkdienst in de Royal Chapel of All Saints zei prins Andrew tegen Britse media dat zijn dood een "enorme leegte" bij zijn moeder achterlaat. "Wij ontfermen ons over haar, zodat ze de steun krijgt die ze nodig heeft."

In mei opende de koningin het Britse parlementaire jaar met een toespraak in de Houses of Parliament. Dit was de eerste keer dat de Britse vorstin in het openbaar verscheen sinds het overlijden van haar man.

In juli ging de koningin voor het eerst op zomervakantie zonder Philip. Zoals gewoonlijk bracht ze de vakantie door op haar landgoed in Balmoral, in Schotland. Elizabeth en Philip gingen al jarenlang elke zomer samen naar Balmoral. Gelukkig was de koningin niet helemaal alleen: haar kinderen en kleinkinderen kwamen regelmatig langs op het landgoed.

De Britse koningin neemt op 17 april 2021 afscheid van haar echtgenoot prins Philip.

Tijdens de jaarlijkse kersttoespraak van koningin Elizabeth stond ze uitgebreid stil bij het overlijden van haar echtgenoot. "Die ondeugende, onderzoekende twinkeling in zijn ogen was aan het eind net zo helder als toen ik hem voor het eerst zag", zei de vorstin.

Ook vertelde ze dat zijn "vertrouwde lach" zal worden gemist. "Kerstmis kan moeilijk zijn voor mensen die iemand hebben verloren. Zeker dit jaar begrijp ik goed waarom. (...) Maar afscheid nemen hoort - net als een eerste ontmoeting - nu eenmaal bij het leven. En hoezeer wij hem ook missen, ik weet dat hij zou willen dat we van Kerst genieten", aldus de koningin.

In februari raakte de koningin besmet met het coronavirus. De vorstin had slechts milde symptomen, maar moest wel een aantal afspraken afzeggen. Om speculaties de kop in te drukken, bracht het Britse koningshuis in januari 2021 naar buiten dat Elizabeth gevaccineerd was. Het is ongebruikelijk dat details over de gezondheid van de Britse vorsten publiekelijk worden gedeeld.

Koningin Elizabeth nam haar zoon prins Andrew op 13 januari 2022 zijn militaire titels en eretitels af. Een dag eerder werd bekend dat hij voor de rechter moet verschijnen wegens vermeend seksueel misbruik. "Met de goedkeuring en instemming van de koningin zijn de militaire banden en koninklijke patronaten van de hertog van York teruggegeven aan de koningin", liet het Britse koningshuis weten. "De hertog van York zal geen publieke taken uitvoeren en zal zich in deze zaak verdedigen als burger."

Volgens de Daily Mail heeft de koningin er grote moeite mee dat ze haar zoon zijn titels heeft moeten afnemen. Kort voor haar beslissing twijfelde ze nog. Dat Elizabeth toch maatregelen heeft genomen, komt volgens de bron doordat het voor Andrew onmogelijk is om zijn openbare leven weer op te pakken, ook al wordt hij vrijgesproken. Zijn naam zal nooit gezuiverd worden, is de mening van Buckingham Palace.

Het leven van prins Philip werd vorige week geëerd in Westminster Abbey, de plek waar Philip in november 1947 trouwde met Elizabeth. Vanwege de coronamaatregelen waren er slechts dertig gasten bij de uitvaart van Philip in april 2021. Veel mensen die toen niet aanwezig konden zijn, waren er nu wel bij. Zoals koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix, evenals leden van andere koninklijke families en vrienden van de prins.

Koningin Elizabeth werd tijdens de herdenking begeleid door prins Andrew. Volgens bronnen van de Daily Mail waren verschillende leden van de Britse koninklijke familie niet blij met deze prominente rol.

Critici keurden de rol van Andrew dinsdag al af en ook online kon de hertog op veel kritiek rekenen, omdat de ceremonie in het teken had moeten staan van Philip.

Prins Andrew begeleidt koningin Elizabeth tijdens de herdenking van prins Philip.

Koningin Elizabeth is al behoorlijk op leeftijd en heeft af en toe kwaaltjes. Daarom houdt men zich veel bezig met haar troonopvolger. Bijna de helft van de Britten - 42 procent - vindt dat prins Charles zich moet terugtrekken om prins William koning laten te worden. Wel denkt ook bijna de helft dat Charles het als koning goed zou doen, blijkt uit een onderzoek van opiniepeiler Ipsos.