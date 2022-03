Het leven van de Britse prins Philip wordt vandaag geëerd, een klein jaar nadat de man van koningin Elizabeth op 99-jarige leeftijd overleed. Maar waarom wordt deze herdenkingsbijeenkomst gehouden en wat gaat er precies gebeuren?

In december kwam het nieuws over de herdenkingsdienst naar buiten. De locatie werd toen al bekendgemaakt: Westminster Abbey, de plek waar Philip in november 1947 trouwde met Elizabeth. Ook was hij directeur van het fonds dat geld verzamelde voor het onderhoud van de kerk in Londen.

De dienst wordt georganiseerd door 'The Service', oftewel de mensen die voor de koningin werken. Met de dienst willen ze de prins postuum eren en bedanken voor zijn werk voor de Britse samenleving. Zo worden zijn werkzaamheden voor goede doelen (hij zette zich gedurende zijn leven in voor meer dan zevenhonderd doelen) en voor het Britse leger (hij was actief als onder meer luitenant en commandant bij de marine) in de schijnwerpers gezet.

Vanwege de coronamaatregelen waren er slechts dertig gasten bij de uitvaart van Philip in april 2021. Veel mensen die toen niet aanwezig konden zijn, zijn er nu wel bij. Bijvoorbeeld koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix, evenals andere leden van de Britse en andere koninklijke families en vrienden van de prins. Daarnaast zijn er ook zo'n vijfhonderd gasten die betrokken zijn bij de goede doelen en andere diensten waar Philip zich voor inzette, net als werknemers van het koninklijk huis en vertegenwoordigers van de Britse regering.

De aanwezigheid van Elizabeth is echter nog niet bevestigd. De 95-jarige koningin kampte de afgelopen maanden met gezondheidsproblemen en raakte besmet met het coronavirus, maar is inmiddels weer voorzichtig aan het werk. De verwachting is wel dat ze de dienst zal bijwonen. Haar in opspraak geraakte zoon Andrew, die onlangs een schikking trof met de vrouw die hem beschuldigde van seksueel misbruik en het afgelopen jaar volop in het nieuws was, staat in elk geval op de gastenlijst. Het is de eerste keer sinds de uitvaart van prins Philip dat Andrew in de openbaarheid verschijnt.

Harry, die in de Verenigde Staten woont, zal de dienst van zijn grootvader niet bijwonen. Dat werd bekendgemaakt kort nadat de echtgenoot van Meghan Markle liet weten dat hij wegens veiligheidsrisico's niet kan terugkeren naar Engeland. Volgens prins Harry staat het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hem niet toe zelf te betalen voor zijn beveiliging in het Verenigd Koninkrijk.

Hoe de dienst er precies gaat uitzien, is nog niet bekend. Wel is zeker dat de band van de Britse koninklijke marine voor en na de dienst de muziek zal verzorgen. Tijdens de dienst wordt de muziek verzorgd door het Chapel Royal Choir, die teksten en liederen voortdragen die "nauw aan het hart van Philip liggen", aldus de BBC.

De herdenkingsdienst wordt live uitgezonden op tv en is ook in Nederland te volgen. BBC One zal vanaf 11.30 uur (Nederlandse tijd) een liveregistratie uitzenden. De uitzending, gepresteerd door BBC-nieuwslezer Huw Edwards, duurt een uur en drie kwartier.