De Jordaanse prinses Haya heeft de voogdijzaak gewonnen van haar ex-man sjeik Mohammed bin Rashid Al Makhtoum. Een Britse rechter oordeelde dat de sjeik en emir van Dubai zijn toenmalige vrouw zwaar heeft mishandeld en dat de voogdij over hun kinderen naar de prinses gaat.

De 45-jarige prinses Haya, een halfzus van koning Abdullah, trouwde in 2004 met de 72-jarige heerser van Dubai. Ze hebben twee kinderen, over wie Haya de voorlopige voogdij al had. De sjeik wilde dat ze bij hem in Dubai kwamen wonen. De rechter bepaalde echter dat Mohammed bin Rashid zijn vrouw niet goed heeft behandeld en dat zij daarom alle zeggenschap krijgt over de veertienjarige Jalila en de tienjarige Zayed.

Eerder werd al duidelijk dat Mohammed bin Rashid zijn ex-vrouw zo'n 650 miljoen euro schadevergoeding moet betalen.

Prinses Haya vluchtte in 2019 naar Londen om weg te komen bij haar ex-man. Eerder poogden twee dochters van de sjeik hetzelfde te doen. Zij werden echter gevonden door zijn handlangers en teruggebracht naar Dubai.

Prinses Haya en haar broer, prins Ali, behoren tot de bekendste en extravertste leden van de Jordaanse koninklijke familie en hebben een sterke onderlinge band. Hun moeder koningin Alia was de derde vrouw van koning Hoessein. Zij trouwden in 1972. Het huwelijk eindigde echter in een tragedie; Alia kwam in 1977 bij een helikopterongeluk om het leven. Het internationale vliegveld van de Jordaanse hoofdstad Amman is naar haar vernoemd.