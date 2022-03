Een ex-vriendin van de voormalige Spaanse koning Juan Carlos heeft van het Engels gerechtshof toestemming gekregen om de 84-jarige vorst aanklagen. Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (58) wil hem voor de rechter slepen omdat hij haar al jaren zou lastigvallen, bedreigen en haar goede naam zou aantasten.

Juan Carlos, die in 2014 om gezondheidsreden is afgetreden, zou er ook voor hebben gezorgd dat de Britse en de Spaanse geheime diensten haar zonder duidelijke aanleiding hebben gesurveilleerd.

Sayn-Wittgenstein-Sayn eist een schadevergoeding van en maatregelen tegen Juan Carlos, die zich in 2020 in de Verenigde Arabische Emiraten heeft teruggetrokken na een corruptieschandaal in Spanje. Juan Carlos had aangevoerd dat hij als (ex-)koning onschendbaarheid geniet, maar het hof wees dat af.

De rechter bepaalde dat Juan Carlos dat argument misschien in Spanje zou kunnen aanvoeren, maar in Engeland is hij geen vorst of staatshoofd meer. De Deense zakenvrouw Sayn-Wittgenstein-Sayn kan dus een proces beginnen. De volgende zitting in de zaak is 29 maart.