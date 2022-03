Kasteel Het Oude Loo, of Slot 't Oude Loo, is vanaf midden april de plek waar twintig tot dertig Oekraïners komen te wonen. Normaal gesproken vestigt de koninklijke familie zich er tijdelijk voor vakanties waarin op het bijbehorende domein gejaagd wordt, maar nu wilden de koning en koningin de ruimte anders benutten. Hoe ziet het jachtslot eruit?

Zes tot acht gezinnen, of twintig tot dertig personen, kunnen vanaf midden april terecht in het eeuwenoude kasteel. Het jachtslot dateert uit de vijftiende eeuw en is sinds 1968 eigendom van de staat. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima huren het slot.

In opdracht van de koning is met het Rijksvastgoedbedrijf, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de gemeente Apeldoorn besloten vluchtelingen op te vangen op het terrein.

Het kasteel is een rijksmonument en wordt al jaren door de familie gebruikt tijdens vakanties. Dat gebruik dateert al uit de tijd van Napoleon: zijn broer Lodewijk verbleef in de zomer op het terrein. Hij is ook degene die de slotgracht liet dempen, want als kind was hem voorspeld dat hij zou omkomen door verdrinking.

In 1904 liet koningin Wilhelmina het kasteel restaureren door architect Pierre Cuypers. Hij liet de slotgracht weer vollopen en bracht allerlei grote wijzigingen aan die volgens hem pasten bij de sfeer van het oorspronkelijke ontwerp. Zijn zoon maakte het werk na zijn overlijden af, maar veel gebruikt werd het kasteel toen niet. In 1968 volgde een restauratie, waarbij veel van het werk van vader en zoon Cuypers ongedaan werd gemaakt.

Het kasteel is niet toegankelijk voor publiek, maar de aanliggende tuin en het doolhof twee maanden per jaar wel. Foto: ANP

Het kasteel werd bij de restauratie in de jaren zestig zo verbouwd dat het daadwerkelijk bewoonbaar werd. Met name de bovenverdiepingen zouden daar geschikt voor zijn.

De koninklijke familie heeft er sindsdien regelmatig gasten ontvangen en verblijft er zelf ook. Zo gebruikten prins Maurits en prinses Maril``ene het in 1998 als uitvalsbasis voor hun huwelijk en stelde de familie in 2006 het kasteel nog zes weken beschikbaar voor de Japanse kroonprins Naruhito en zijn echtgenote prinses Masako.

Het kasteel is vanwege die bijzondere gasten en de vakanties van de koninklijke familie niet toegankelijk voor publiek, maar de tuin en het doolhof mogen in april en mei wel bezocht worden.

Dat het kasteel een jachtslot wordt genoemd, is niet voor niets. De koning en zijn familie bezoeken het kasteel ook om te jagen op het Kroondomein Het Loo. Van midden september tot eind december is het landgoed mede daarom voor een groot deel niet bereikbaar voor publiek.

Dat zorgt al jaren voor stevige kritiek van natuurliefhebbers. Omdat nog niet duidelijk is hoelang de Oekraïense vluchtelingen in het kasteel zullen verblijven, is ook niet bekend of de jachtperiode wel doorgaat.