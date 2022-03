Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan Oekraïense vluchtelingen opvangen. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door RTL Nieuws. Het zou gaan om opvang in vertrekken die behoren tot het koninklijk domein, maar niet hun eigen huis.

Vorige week werd bekend dat koning Filip en koningin Mathilde van België Oekraïense vluchtelingen gaan opvangen.



Later vandaag maakt de Rijksvoorlichtingsdienst meer informatie bekend over de opvang door het koninklijk paar.



Veel Nederlanders vangen Oekraïense vluchtelingen op. Tot nu toe bieden ruim 1.700 geregistreerde gastgezinnen een thuis aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Oekraïense vluchtelingen die in een Nederlands gastgezin belanden, van het kabinet 135 euro leefgeld per week krijgen. Oekraïners die in de gemeentelijke opvang zitten, kunnen 60 euro per week ontvangen.