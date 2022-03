Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan Oekraïense vluchtelingen opvangen. Vanaf medio april dient Slot ’t Oude Loo als opvanglocatie.

Naar verwachting kunnen zes tot acht gezinnen, zo'n twintig tot dertig personen, gebruikmaken van de locatie.



Slot 't Oude Loo ligt op Paleispark Het Loo in Apeldoorn. Het terrein is officieel van de staat en de koninklijke familie huurt het sinds de jaren zeventig. De afspraak om er Oekraïense vluchtelingen op te vangen, is gemaakt in opdracht van Willem-Alexander, met eigenaar het Rijksvastgoedbedrijf, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de gemeente Apeldoorn.



Vorige week werd bekend dat koning Filip en koningin Mathilde van België Oekraïense vluchtelingen gaan opvangen.



Veel Nederlanders vangen Oekraïense vluchtelingen op. Tot nu toe bieden ruim 1.700 geregistreerde gastgezinnen een thuis aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Oekraïense vluchtelingen die in een Nederlands gastgezin belanden, van het kabinet 135 euro leefgeld per week krijgen. Oekraïners die in de gemeentelijke opvang zitten, kunnen 60 euro per week ontvangen.