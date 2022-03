Evert Santegoeds, de hoofdredacteur van weekblad Privé, heeft zich in Shownieuws verantwoordt over het plaatsen van een foto van prinses Amalia op de cover. In grote letters stond dat het om de prinses ging, maar het blijkt iemand anders te zijn. "Dat is buitengewoon pijnlijk", aldus Santegoeds.

De verwarring is deels ontstaan toen de foto was gepubliceerd door de Duitse tabloid Bild, zegt Santegoeds. Zij maakten een verhaal over de prinses die verloofd zou zijn met de jongen die ook op de foto stond.

"Ik dacht: die moet ik hebben voor Nederland. Daar is echter niemand opgevallen dat het niet echt Amalia is", aldus de hoofdredacteur. "Ik dacht: dit is een enorme primeur... is het haar niet, zeg. Dus dat is buitengewoon pijnlijk."

De hoofdredacteur kreeg woensdagochtend naar zijn zeggen een "triomfantelijk" bericht van de RVD waarin ze meldden dat de vrouw op de foto niet Amalia is. "Ik had wel een reactie van de RVD verwacht, maar niet de mededeling dat het haar niet zou zijn."

'Bij de RVD is vast hard gelachen'

Hij denkt dat er bij de RVD hard gelachen is. "Ja daar is zelfs gebak gehaald", denkt hij. "Op Paleis Huis ten Bosch is ook hard gelachen vermoed ik en bij mij thuis ook. Je krijgt wel te horen dat het een beetje dom is."

Santegoeds denkt niet dat de kwestie heel schadelijk voor hem zal zijn. "Je moet als weekblad af en toe uitpakken en risico nemen maar niet op deze manier, dat is niet goed", zegt hij. "Het is stom en we zullen er volgende week uiteraard op terugkomen."