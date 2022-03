Aan de misbruikzaak tegen de Britse prins Andrew in de Verenigde Staten is dinsdag definitief een einde gekomen. De tweede zoon van koningin Elizabeth heeft volgens de advocaat van het slachtoffer het schikkingsbedrag betaald, waarna de rechter de zaak officieel heeft beëindigd, meldt CNN.

Andrew heeft vorige maand geschikt met aanklager Virginia Giuffre. Zij beweerde dat de hertog van York haar jaren geleden meerdere keren heeft misbruikt toen ze nog minderjarig was. De prins heeft dit altijd ontkend.

De 62-jarige prins zou een bedrag van 12 miljoen pond (zo'n 14 miljoen euro) hebben betaald om de zaak af te kopen. Diverse media berichtten dat zijn moeder en broer prins Charles hem het geld daarvoor hebben geleend, maar dit blijft onbevestigd. Ook gingen er geruchten dat de prins zijn chalet in Zwitserland, ter waarde van 17 miljoen euro, zou hebben verkocht.

Andrew zei ook een "aanzienlijke donatie" te doen aan een goed doel dat zich inzet voor de rechten van slachtoffers van misbruik en mensenhandel. Giuffre zei al eerder dat ze een schikking of schadevergoeding wil gebruiken om slachtoffers van mensenhandel te helpen. Of de donatie van Andrew losstaat van het bedrag dat bij de schikking komt kijken, is onduidelijk.