De Spaanse voormalige koning Juan Carlos wordt in zijn thuisland niet langer vervolgd voor vermeende financiële misstanden en keert mogelijk terug naar huis. Hij woont sinds 2020 in de Verenigde Arabische Emiraten en ligt in Spanje onder vuur.

De openbaar aanklager heeft drie onderzoeken naar de financiën van de voormalige koning gestaakt wegens onvoldoende bewijs, verjaring en constitutionele onschendbaarheid.

Juan Carlos vertrok in augustus 2020 uit Spanje om in Abu Dhabi te gaan wonen. Hij verliet zijn land kort nadat hij werd beschuldigd van belastingontduiking. De Spaanse Hoge Raad deed ook onderzoek naar zijn aandeel in de mogelijk frauduleuze totstandkoming van de aanbesteding van een hogesnelheidslijn in Saoedi-Arabië.

Zo heeft toenmalig koning Abdullah van Saoedi-Arabië destijds een bedrag van 65 miljoen euro gestort op een Zwitserse rekening waar Juan Carlos toegang toe had. Advocaten van Juan Carlos en de Saoedische koning noemden dat een gift, maar de verdenking was dat het om een commissie rond de treindeal ging.

De 84-jarige Juan Carlos trof vorig jaar al een schikking met Spaanse autoriteiten in een zaak rond belastingontduiking. Hij betaalde toen ruim 4 miljoen euro aan achterstallige belastingen terug.

Felipe VI, de huidige Spaanse koning, besloot de erfenis van zijn vader Juan Carlos te weigeren. Bovendien zette hij diens jaarlijkse toelage van bijna 200.000 euro van de Spaanse overheid stop.