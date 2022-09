Codes en nationale rouw: dit gebeurt er als koningin Elizabeth overlijdt

Het gaat slecht met de gezondheid van de Britse koningin Elizabeth (96), werd donderdagmiddag bekendgemaakt. Mocht zij komen te overlijden, ligt er al een heel plan klaar. Wat gebeurt er als Elizabeth sterft?

Door Danja Koeleman

De naam van dit plan is Operation London Bridge, vernoemd naar de bekende brug over de Theems in Londen. Als Elizabeth komt te overlijden, wordt dit binnen het team dat betrokken is bij de uitvoering van het plan gecommuniceerd met de zin 'London Bridge is down'. Het plan rond het overlijden van Elizabeths vader George VI kreeg de naam Hyde Park Corner mee (naar het bekende park) en het plan rond de begrafenis van prins Charles heeft de titel Operation Menai Bridge.

In de jaren zestig werden de eerste stappen in het plan op papier gezet en sinds dat moment wordt het voortdurend bijgewerkt. Onder meer de Britse politie, de kerk, het leger en het openbaar vervoer zijn erbij betrokken. Al deze partijen hebben in de loop van het jaar regelmatig contact met elkaar om ervoor te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt als het zover is. Ook liggen er soortgelijke, aparte plannen klaar voor andere landen binnen het Britse Gemenebest waar Elizabeth regent van is.

De eerste (buiten de familie en ziekenhuispersoneel om) die op de hoogte wordt gesteld van Elizabeths dood, is haar privésecretaris, Edward Young. Hij is de tussenpersoon tussen de koningin en de regering en zal ervoor zorgen dat de boodschap via beveiligde telefoonlijnen wordt overgebracht naar premier Liz Truss. Vervolgens zullen ook directe collega's van Truss en de regeringen van andere Gemenebestlanden op de hoogte worden gebracht.

Daarna worden de media op de hoogte gebracht via PA Media (vergelijkbaar met de Nederlandse nieuwsdienst ANP). De premier zal ook het publiek toespreken, gevolgd door saluutschoten en een minuut van nationale stilte. Op de radio wordt het nieuws gedeeld via BBC One en zal "passende" muziek worden gedraaid. De grote radiozenders in Engeland zouden al playlists hebben klaarstaan die gevuld zijn met niet-aanstootgevende muziek (en die ook bij andere momenten van nationale rampen of rouw gedraaid kunnen worden). Diverse mediakanalen hebben zich al voorbereid. Zo zou The Times al genoeg artikelen hebben klaarstaan om de krant de eerste elf dagen na het overlijden te vullen.

Het nieuws wordt ook gedeeld op Buckingham Palace, het werkpaleis van de koningin. Bij de poort van het paleis wordt een overlijdensbericht opgehangen, zodat bezoekers op de hoogte zijn. Ditzelfde bericht zal te zien zijn op de website van het Britse koningshuis en alle sociale media van de koningshuisleden gaan op zwart. In het hele land worden vlaggen halfstok gehangen - overheidsgebouwen en openbare gebouwen moeten dit binnen tien minuten na het nieuws gedaan hebben. Op openbare plekken, zoals bibliotheken en musea, liggen condoleanceregisters zodat mensen hier hun steun kunnen betuigen.

Prins Charles wordt een dag na het overlijden van zijn moeder al gekroond tot koning Charles. Zijn echtgenote Camilla mag zich dan koningin noemen. Foto: BrunoPress

De troonopvolger, prins Charles dus, zal snel een ontmoeting met premier Truss hebben. Op de avond van Elizabeths overlijden spreekt Charles het volk toe. Tegelijkertijd wordt Buckingham Palace voorbereid op zijn komst en worden de uitnodigingen voor zijn inhuldiging als koning klaargemaakt.

De ochtend na Elizabeths overlijden, om 11.00 uur, wordt Charles tot koning gekroond. Hij moet zich dan gelijk voorbereiden op zijn tour langs Schotland, Wales en Noord-Ierland, waar hij kennismaakt met het volk en zich voorstelt als hun nieuwe vorst.

Het lichaam van Elizabeth wordt twee dagen na haar overlijden naar de troonkamer in Buckingham Palace gebracht. Daar staat een altaar en bewaken vier leden van de koninklijke wacht haar lichaam. Naasten kunnen daar rouwen en afscheid van haar nemen - inclusief haar personeel, van wie een groot deel zijn baan verliest. De troonopvolger zal namelijk veel eigen personeel meenemen naar Buckingham Palace, is de verwachting. Van de zesde tot negende dag na haar overlijden ligt de koningin opgebaard in het Palace of Westminster, waar het publiek afscheid van haar kan nemen.

Tegelijkertijd wordt er in Londen gerepeteerd voor de staatsbegrafenis, die tien dagen na haar overlijden plaatsvindt in Westminster Abbey. De dag zelf is een dag van nationale rouw en veel bedrijven zullen hun werknemers vrij geven. Elizabeth wordt begraven in de King George VI Memorial Chapel, waar haar echtgenoot Philip in april 2021 al begraven werd.

