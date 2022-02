Het Koninklijk Huis heeft de dienstauto's van koningin Máxima en prinses Beatrix vervangen voor milieuvriendelijkere exemplaren. Beiden worden nu vervoerd in een verlengde hybride van het merk Audi, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekendgemaakt.

Volgens het hof bestaat het merendeel van het wagenpark inmiddels uit hybride of volledig elektrische auto's. De koninklijke familie draagt daarmee een steentje bij aan het tegengaan van de klimaatverandering.

Koning Willem-Alexander riep in zijn kersttoespraak op dat we daar samen iets aan moeten doen. "Wat ik zie, is de bereidheid van heel veel mensen - jongeren en ouderen - om mee te helpen aan de oplossing van problemen die ons allemaal raken", zo stelde de koning.

"Zoals de coronapandemie. Maar ook de klimaatverandering, die we zelf hebben gecreëerd en waarvan we nu de gevolgen aan den lijve ondervinden. Daar samen iets aan doen. Kiezen voor een wenkend perspectief, voor een gezamenlijke onderneming ter bescherming van ons leven op aarde. Ook dát kan een deel van ons verhaal zijn."