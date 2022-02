Paleis Soestdijk, het voormalige woonhuis van prinses Juliana en prins Bernhard, krijgt een nieuwe bestemming. Eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep mag na restauratie luxe appartementen, een hotel en horeca realiseren op het 350 jaar oude landgoed, heeft de gemeenteraad van Baarn woensdagavond besloten.

Juist over de appartementen was veel discussie, omdat daardoor volgens een aantal partijen te veel natuur verloren gaat. Ook de verwachte geluidsoverlast van evenementen en de verkeersdrukte zijn zorgpunten voor een deel van Baarn.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad ging akkoord met het bestemmingsplan dat de hoofdlijnen schetst waarbinnen het landgoed mag worden ontwikkeld. De eigenaar kan de plannen nu verder gaan uitwerken.

"Wij kunnen nu vooruit met de hoognodige restauratie van het paleis. Paleis Soestdijk is een iconische plek met grote cultuurhistorische en maatschappelijke waarde voor ons allemaal. Als eigenaren gaan we voor een bestendige toekomst voor het landgoed", zegt Maya Meijer-Bergmans, die hoopt dat de restauratie in 2023 kan beginnen.

De toekomst zal leren of de gemeente het juiste besluit heeft genomen, zegt burgemeester Mark Röell. Hij hoopt "in het belang van de toekomst van het landgoed" dat de partijen openblijven staan voor de geluiden uit de samenleving. Inwoners van Baarn hebben zich vaak uitgesproken over Soestdijk. "De betrokkenheid is enorm."

Dat het besluit over het landgoed op het bord van de gemeente Baarn ligt, komt doordat het Rijk besloot het te verkopen. "Het Rijk had de verantwoordelijkheid zelf moeten houden", vindt Röell. Tegenstanders van het raadsbesluit kunnen nog protest aantekenen bij de Raad van State.