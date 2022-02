De Britse koningin Elizabeth II is besmet geraakt met het coronavirus, meldt Buckingham Palace zondag. De vorstin heeft milde symptomen en kan haar werkzaamheden blijven uitvoeren.

De Britse koningin is volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Het paleis laat weten dat ze klachten heeft die lijken op een verkoudheid.

Vorige week bevond Elizabeth zich in nabijheid van prins Charles. Die testte kort daarna positief op het coronavirus.

Om speculaties de kop in te drukken, bracht het Britse koningshuis in januari 2021 naar buiten dat Elizabeth het coronavaccin had ontvangen. Het is ongebruikelijk dat details over de gezondheid van de Britse vorsten publiekelijk worden gedeeld.