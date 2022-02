Het is donderdag tien jaar geleden dat prins Friso betrokken raakte bij een skiongeluk, waarna hij anderhalf jaar in coma lag en uiteindelijk overleed. Hij liet zijn vrouw Mabel Wisse Smit en dochters Luana en Zaria achter. Wat doet de prinses nu, en speelt zij nog een rol in het Nederlandse koningshuis?

Prins Friso, broer van koning Willem-Alexander en prins Constantijn en zoon van prinses Beatrix, raakte op 17 februari 2012 bedolven onder een lawine in de buurt van het Oostenrijkse Lech, tijdens de jaarlijkse wintersport van de Oranjes. Hij raakte in een coma en overleed op 12 augustus 2013 op 44-jarige leeftijd aan complicaties die waren opgetreden als gevolg van de hersenbeschadiging die hij opliep door het ongeluk.

Friso liet zijn echtgenote Mabel en dochters Luana (2005) en Zaria (2006) achter. Het was niet de eerste keer dat alle ogen op de prinses gericht waren. In 2003 vroeg hij Mabel ten huwelijk, maar er werd door de regering geen toestemming voor de verbintenis gegeven. De toestemming werd geweigerd omdat Mabel onvoldoende en onjuiste informatie over haar vermeende liefdesaffaire met drugsbaron Klaas Bruinsma aan toenmalig premier Jan Peter Balkenende zou hebben gegeven.

Het stel besloot toch te trouwen en daarmee deed Friso, tweede in lijn van troonopvolging, afstand van de troon. Ze woonden en werkten in Londen. Na Friso's overlijden is Mabel daar blijven wonen met haar dochters.

Sander Paulus, royaltyverslaggever bij RTL, vertelde eerder aan NU.nl dat het imago van Mabel is veranderd sinds het ongeluk. "Binnen de koninklijke familie werd Mabel met open armen ontvangen, maar volgens de maatschappij was zij controversieel door haar vroegere contact met Bruinsma. Door het ongeluk zag Nederland ineens een weduwe met heel veel verdriet. Dat doet iedereen wat, dan valt de rest van het hele imago weg."

"We zagen ook hoe Mabel - letterlijk - omarmd werd door Beatrix. Ze leken wel beste vriendinnen, ze liepen altijd intiem samen en in het zwart gekleed naar het ziekenhuis waar Friso lag. De voormalige koningin was ook ineens veel in Londen te vinden, waar Friso en Mabel woonden."

Met prinses Beatrix onderhoudt Mabel nog steeds een warme band. Met prinses Beatrix onderhoudt Mabel nog steeds een warme band. Foto: BrunoPress

Nog kleine activiteiten voor het koningshuis

In Londen vervult Mabel diverse functies. Zo is ze sinds 2011 initiatiefnemer en voorzitter van VOW For Girls en Girls Not Brides, twee stichtingen die zich inzetten tegen kinderhuwelijken. Daarnaast werkt de econoom voor de Open Society Foundations, waar ze internationale activiteiten gericht op beleidsverandering coördineert. Bovendien bezet ze de vijftigste plek in de Quote 500, volgens het zakenblad vooral te danken aan haar belang in het bedrijf Adyen.

Mabel heeft zich nooit lid van het koninklijk huis mogen noemen, omdat Friso door zijn huwelijk afstand deed van de troon. "Ze verschenen nog wel op een aantal gelegenheden. Op Koninginnedag bijvoorbeeld, maar dat is voorbij sinds het ongeluk", vertelt royaltydeskundige Rick Evers.

Hij legt uit dat Mabel bij twee gelegenheden nog activiteiten voor het koningshuis doet. Zo woont ze jaarlijks de Prins Claus Prijzen bij, een initiatief van het Prins Claus Fonds waar Friso samen met zijn broer Constantijn erevoorzitter van was.



Ook is Mabel elk jaar met Beatrix aanwezig bij de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs. "Na de dood van Friso is er, eigenlijk om zijn intelligentie en werk als ingenieur te vieren, een prijs naar hem vernoemd: de Prins Friso Ingenieursprijs. Een prijs voor ingenieurs die de wetenschap aan het maatschappelijke weten te verbinden", legt Evers uit.

'Dalen zijn wat minder diep'

Of Mabel na het overlijden van Friso een nieuwe liefde heeft gevonden, houdt ze in het midden. In 2018 vertelt de prinses in LINDA. dat ze de mogelijkheid van een nieuwe partner wel heeft besproken. "We hoopten dat, mocht er ooit iets met een van ons gebeuren, de ander weer geluk zou vinden."

"Ik heb geleerd dat je tijd moet nemen om te rouwen. De pijn en het gemis, dat blijft altijd. Ik heb de liefde van mijn leven verloren. Maar de pijn komt nu wel minder frequent en de dalen zijn wat minder diep."