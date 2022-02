De Britse politie heeft een onderzoek ingesteld naar een mogelijke fraudezaak die gelinkt is aan The Prince's Foundation, de liefdadigheidsinstelling van prins Charles. Een Saoedische miljardair zou in ruil voor donaties het Britse staatsburgerschap en een ridderorde hebben geëist.

Michael Fawcett, voormalig directeur van de liefdadigheidsinstelling, is eerder opgestapt nadat hij ervan werd beschuldigd het staatsburgerschap en een ridderorde aan miljardair Mahfouz Marei Mubarak Bin Mahfouz te hebben beloofd.

Fawcett zou volgens gelekte berichten tegen Bin Mahfouz hebben gezegd dat koninklijke liefdadigheidsinstellingen "verheugd en bereid" zijn om te helpen, zo meldden Britse media eerder.

Volgens verscheidene Britse media zou Clarence House, het kantoor van de prins van Wales, in september hebben gezegd "niet op de hoogte te zijn" van het verkrijgen van een staatsburgerschap voor donaties. Charles zei toen ook volledig mee te werken aan het onderzoek.

Volgens de verklaring houdt het onderzoeksteam contact met The Prince's Foundation "over de bevindingen van een onafhankelijk onderzoek naar fondsenwervingspraktijken". De liefdadigheidsinstelling heeft een aantal "relevante documenten" aangeleverd, aldus de politie.

The Prince's Foundation werd in 1986 opgericht door prins Charles. De organisatie zet zich in voor architectuur en het samenbrengen van burgers hiervoor.