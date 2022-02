De Britse prins Andrew heeft een schikking getroffen met Virginia Giuffre, de Amerikaanse vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik. Dat staat in een brief die door de advocaat van Giuffre naar een rechtbank in de Verenigde Staten is verstuurd.

Uit documenten van de rechtbank in New York blijkt dat de twee partijen een schikking hebben getroffen. In een verklaring valt te lezen dat het bedrag dat prins Andrew aan zijn vermeende slachtoffer heeft betaald niet openbaar wordt gemaakt, meldt The New York Times.

Naast de betaling aan Giuffre kondigt de prins in de verklaring ook aan een "aanzienlijke donatie" te doen aan een goed doel dat zich inzet voor de rechten van slachtoffers van misbruik en mensenhandel.

Giuffre zegt als minderjarige tiener te zijn misbruikt door de zoon van koningin Elizabeth. Ze zou met de Britse prins in contact zijn gebracht door Jeffrey Epstein, die haar aan de prins zou hebben "uitgeleend". De nu 38-jarige Giuffre zou in 2001 driemaal zijn misbruikt door de prins, onder meer op een privé-eiland van Epstein.

Prins Andrew zegt in de verklaring spijt te hebben van zijn contact met Epstein en respect te hebben voor slachtoffers als Giuffre die hun verhaal durven delen. Volgens de verklaring wil hij zijn spijt kracht bij zetten door zich in te zetten tegen misbruik en mensenhandel en de slachtoffers te steunen.

376 Zo kwam prins Andrew in het nauw

Andrew geeft geen schuld toe

De schikking komt enkele weken voordat prins Andrew voor de rechter had moeten verschijnen. Hier zou hij onder ede vragen van de advocaten van Giuffre hebben moeten beantwoorden.

In de verklaring bij de schikking geeft Andrew geen schuld toe. Hij heeft eerder ook altijd zijn onschuld volgehouden met betrekking tot de aanklacht van Giuffre.

Koningin Elizabeth besloot aan het begin van dit jaar al dat haar zoon zijn militaire titels en eretitels moest inleveren, daags nadat bekend was geworden dat hij voor de rechter moest verschijnen. Ook mag hij zich geen koninklijke hoogheid meer noemen.

Eerdere schikking Giuffre was onderwerp van discussie

Giuffre trof in 2009 al een schikking met de in 2019 overleden Epstein, voor wie ze als masseuse zou zijn geronseld door diens handlanger Ghislaine Maxwell. Giuffre zou miljoenen hebben ontvangen voor de schikking.

Deze schikking was lange tijd onderwerp van discussie in de zaak rondom prins Andrew. Volgens de advocaten van de prins zou hierin namelijk zijn beschreven dat Giuffre niet alleen Epstein zelf, maar ook de mensen om hem heen niet meer zou kunnen aanklagen. Omdat Andrew hierin niet bij naam werd genoemd, ging de rechter hier niet in mee.