Camilla, de Britse hertogin van Cornwall, heeft voor het eerst in het openbaar gereageerd op het nieuws dat koningin Elizabeth wil dat ze later koningin-gemalin wordt. Tijdens een werkbezoek in Londen zei de vrouw van prins Charles dat ze "zeer, zeer vereerd" is.

Iemand uit het publiek vroeg de hertogin ernaar toen ze de Nourish Hub opende, een gemeenschapskeuken voor mensen die eenzaam zijn of in een sociaal isolement zitten. Camilla gaf ook aan "geraakt" te zijn door de wens van haar schoonmoeder.

Koningin Elizabeth maakte zaterdag, een dag voor haar 70-jarig regeringsjubileum, bekend dat het haar "oprechte wens" is dat Camilla koningin-gemalin moet worden zodra Charles koning wordt. Ze kwam haar zoon daarmee te hulp.

Camilla was donderdag 'gewoon' op pad gegaan, hoewel Charles positief op het coronavirus testte. Woensdag waren de twee nog samen bij een gala in het British Museum in Londen.