De Belgische koninklijke familie is volgende week nagenoeg compleet tijdens de jaarlijkse herdenkingsmis voor de overleden familieleden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Laken. Onder anderen koning Albert en zijn buitenechtelijke dochter prinses Delphine zijn daarbij aanwezig. Het zal de eerste keer zijn dat ze gezamenlijk in het openbaar verschijnen.

Het Belgische hof maakte donderdag de gastenlijst bekend. Koning Filip en koningin Mathilde zijn erbij, net als koning Albert en koningin Paola, prinses Astrid en prins Lorenz, prins Laurent en prinses Claire en prinses Delphine met haar man James O'Hare. Ook Filips tante prinses Léa is aanwezig. De enige afwezige is prinses Marie Esmeralda.

Royaltyverslaggever Wim Dehandschutter van Het Laatste Nieuws noemt het op Twitter "bijzonder" dat de familie bijna voltallig naar de mis komt.

De overleden leden van de Belgische koninklijke familie worden jaarlijks herdacht tijdens een mis in Laken. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk bevinden zich de graftombes van de belangrijkste 'afgestorven' leden van het Belgische koningshuis.

Koning Albert ontkende tot begin vorig jaar steeds de biologische vader van Delphine te zijn, maar DNA toonde aan dat die bewering onjuist was. Delphine kreeg de titel prinses van België en de nieuwe achternaam Van Saksen-Coburg.