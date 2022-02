De Britse prins Andrew zal op 10 maart onder ede een verklaring afleggen in de misbruikzaak die Virginia Giuffre tegen hem heeft aangespannen. Dat schrijft de BBC zondag. De inmiddels 38-jarige Giuffre zegt dat ze als tiener meerdere keren seksueel is misbruikt door de prins.

Hoewel de rechtszaak in de Verenigde Staten dient, zal prins Andrew in Londen ondervraagd worden door de advocaten van Giuffre, David Boies en Sigrid McCawley. Die informatie kunnen zij daarna gebruiken in de rechtszaal.

Naast prins Andrew zullen naar verwachting ook de voormalige assistent van de prins en Shukri Walker, die zegt prins Andrew in 2001 te hebben gezien in een nachtclub waar Giuffre op dat moment ook zou zijn geweest, een verklaring afleggen.

Prins Andrew heeft altijd ontkend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van Giuffre. De zoon van de Britse koningin Elizabeth is door Giuffre aangeklaagd omdat hij in 2001 op drie verschillende momenten seks met haar zou hebben gehad. Zij was toen minderjarig.

Over een deel van de punten in de aanklacht tegen hem zegt de 61-jarige Andrew over onvoldoende informatie te beschikken om ze te bekennen of te ontkennen. De prins heeft gevraagd om een civiele rechtszaak, waarin het oordeel geveld moet worden door een jury.

Heb jij zelf te maken gehad met seksueel geweld of ken je iemand die hiermee te maken heeft gehad en wil je hier met iemand over praten? Je kan terecht bij Slachtofferhulp Nederland via 0900-0101 of bij het Centrum Seksueel Geweld via 0800-0188 en de chat.