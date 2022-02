De jaarlijkse fotosessie met de koninklijke familie tijdens de wintersportvakantie in Lech gaat dit jaar weer niet door. Deze keer heeft dit niet alleen met het coronavirus te maken, maar ook met het feit dat het gezin niet compleet op vakantie gaat.

De Rijksvoorlichtingsdienst meldt na berichtgeving van RTL Boulevard aan NU.nl dat de fotosessies voortaan niet meer op de bekende momenten plaatsvinden, maar enkel wanneer het hele gezin bij elkaar is.

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun drie dochters poseren traditiegetrouw tijdens hun skivakantie voor de pers, maar dit jaar kan niet het hele gezin daarbij aanwezig zijn. Prinses Alexia gaat momenteel in Wales naar school en prinses Amalia doet een stage in het buitenland. Daarom gaat het koningspaar enkel met prinses Ariane op vakantie.

De RVD zegt dat er nog steeds de intentie is om tweemaal per jaar een fotosessie te organiseren. Deze sessies zullen echter niet meer op de vaste momenten plaatsvinden, maar worden ingepland op gelegenheden dat het hele gezin bij elkaar is.

Kinderen gaan niet meer allemaal mee op vakantie

Omdat de kinderen niet meer allemaal meegaan op vakantie, worden de fotomomenten niet meer rondom de vakanties georganiseerd.

Normaal gesproken vonden de fotosessies in februari in Lech en voorafgaand aan de zomervakantie in de tuin van paleis Huis ten Bosch plaats. Wanneer het gezin weer voor de camera's van de pers verschijnt, is nog niet bekend.