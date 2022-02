Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kennen elkaar al bijna 23 jaar en zijn woensdag twintig jaar getrouwd. Hoe leerden ze elkaar eigenlijk kennen en hoe ziet de rest van hun relatiegeschiedenis er uit?

Het is april 1999. Máxima, op dat moment wonend in New York en werkzaam als econoom, is eigenlijk helemaal niet zo bezig met de liefde. "Voor ik mijn man ontmoette had ik helemaal het idee dat ik hoogstwaarschijnlijk niet zou trouwen", vertelt ze in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag.

"Ik vond het heel moeilijk voor te stellen dat ik een persoon zou ontmoeten die net zo verliefd zou zijn op mij als ik op hem, en dat de timing goed zou zijn."

Máxima wordt door haar beste vriendin uitgenodigd om mee te gaan naar Sevilla. Ze gaan daar naar het jaarlijkse feest La Feria de Abril en Máxima neemt haar camera mee om de aanwezigen op de foto te zetten. Een van de genodigden die op beeld wordt vastgelegd is Willem-Alexander. Het vonkt niet gelijk tussen de twee, vertelt het koppel in 2002 in een interview met Jeugdjournaal.

"Ik vond hem niet helemaal aardig", aldus Máxima. "Zij kwam binnen met een camera en ik dacht: moet dat nou?", zegt Willem-Alexander.

Liefde op het tweede gezicht was het echter ook niet. "Misschien wel het derde gezicht", lacht de toenmalige kroonprins. "Maar toen leerden we elkaar kennen en bleek dat we toch wat meer in elkaar geïnteresseerd waren."

In de winter van 2021 doet Willem-Alexander zijn verloving nog eens dunnetjes over. Foto: RVD

Verloving op het ijs

De twee beginnen te daten, waarbij Máxima regelmatig naar Nederland komt (en vak een baseballcap en pruik draagt om onherkenbaar te blijven). Dat groeit al snel uit tot een vaste relatie en al in de zomer van 1999 stelt Máxima haar nieuwe vriend voor aan haar ouders tijdens een skivakantie in Argentinië. En ook Willem-Alexander introduceert Máxima bij moeder Beatrix en vader Claus.

Het duurt niet lang meer of ook anderen krijgen lucht van de nieuwe relatie. De NOS heeft in Nederland de primeur en op 31 augustus weten alle journaalkijkers dat Willem-Alexander de liefde bij Máxima heeft gevonden. Máxima verhuist in de tussentijd naar Brussel, om dichter bij haar vriend te kunnen zijn en een spoedcursus Nederlands te volgen.

Na anderhalf jaar besluit een dolverliefde Willem-Alexander zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Hij stelt de vraag op 19 januari 2001 op de bevroren vijver van Huis ten Bosch, tijdens het schaatsen. De kroonprins heeft de verlovingsring, met een oranje steen, met hulp van de juwelier ontworpen.

Ruim twee maanden kan het stel in alle rust van de verloving genieten. Op 30 maart kondigt koningin Beatrix in een persconferentie op televisie aan dat haar zoon gaat trouwen.

"Ze heeft voor de moeilijke keus gestaan zich aan te passen aan de bijzondere levensopdracht van onze oudste zoon", zegt Beatrix over haar aanstaande schoondochter. Mijn man en ik hebben er het volste vertrouwen in dat Alexander en Máxima elkaar zullen aanvullen en steunen in de taak die voor hen ligt. Wij verheugen ons in hun geluk."

Daarop geeft het pas verloofde koppel gelijk een interview met de pers. Voor Máxima is het een vuurdoop, maar ze weet gelijk de harten van veel Nederlanders te stelen.

Huisje, boompje, beestje

Een klein jaar later, op 2 februari 2002, treedt het koningspaar in het huwelijk in Amsterdam. Het burgerlijk huwelijk vindt plaats in de Beurs van Berlage en de kerkelijke inzegening in de Nieuwe Kerk aan de Dam. Ruim zes miljoen Nederlanders zijn er via de televisie bij en wereldwijd zitten er nog eens 55 miljoen mensen voor de buis.

In juni 2003 maakt het paar bekend in verwachting te zijn, nadat de media al volop hadden gespeculeerd over de komst van een nieuwe troonopvolger. Zes maanden later, op 7 december, wordt Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria geboren. Het gezin verhuist van de woonruimte in paleis Noordeinde naar het ruimere Villa Eikenhorst in Wassenaar.

Het duurt niet lang voordat het stel laat weten een tweede kind te verwachten. Op 26 juni 2005 komt Alexia Juliana Marcela Laurentien ter wereld. Het gezin wordt gecompleteerd met de geboorte van Ariane Wilhelmina Máxima Ines op 10 april 2007.

Willem-Alexander en Máxima bereiden zich intussen voor op het koningschap. Beatrix gaat met pensioen en 30 april 2013 wordt Willem-Alexander ingehuldigd als Koning der Nederlanden. Máxima wordt vanaf dit moment koningin genoemd.

Met dochters Amalia, Alexia en Ariane. Foto: BrunoPress

'Hij is mijn anker'

Interviews geeft het koningspaar weinig, behalve dan tijdens de jaarlijkse zomerfotosessies. En soms geven ze dan ook een klein kijkje in hun privéleven.

Op de vraag wat het geheim is van hun stabiele huwelijk, antwoordt de koning in 2017: "Dat is niet anders dan in een ander, niet-koninklijk huwelijk. Een goed huwelijk is gebaseerd op humor, gezelligheid, tijd voor elkaar maken en er voor elkaar zijn. Af en toe ook accepteren dat iemand wat over je te zeggen heeft en het dan proberen opnieuw te doen en weer door te gaan. Het is niet altijd mooi weer, het regent ook wel eens."

"Hij is mijn anker", zegt Máxima in 2021 over haar echtgenoot in het interview met Van Nieuwkerk. "Hij houdt mij scherp en hij prikkelt mij om echt mijn werk te doen. Tegelijkertijd houdt hij mij vast. Die combinatie vind ik fantastisch. We hebben het heel fijn samen, met onze kinderen. Heel veel humor, een enorme steun."