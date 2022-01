Voordat het grote publiek van het bestaan van Máxima Zorreguieta wist, werd er al onderzoek gedaan naar haar vader Jorge, die bewindsman was tijdens de dictatuur in Argentinië. Een aangifte die tegen hem was gedaan wegens foltering en misdaden tegen de menselijkheid, is later door een topman van het Openbaar Ministerie (OM) van tafel geveegd.

Zorreguieta diende vijf jaar in de regering tijdens de dictatuur van generaal Jorge Videla. In het onderzoeksrapport wordt de conclusie getrokken dat Zorreguieta zelf geen slachtoffers maakte tijdens de dictatuur. Dat blijkt uit de BNNVARA-documentaire Een porseleinen huwelijk over de politieke discussie die voorafging aan het huwelijk van Máxima en Willem-Alexander.

Het onderzoek werd opgesteld in augustus 1999, op het moment dat zelfs premier Wim Kok nog niet afwist van de relatie van (toenmalig) kroonprins Willem-Alexander. Hij werd hierover op 1 september 1999 geïnformeerd door de kroonprins.

In de documentaire zegt oud-minister Binnenlandse Zaken Bram Peper, die destijds verantwoordelijk was voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), geen opdracht te hebben gegeven voor een dergelijk onderzoek. Premier Kok had ook lucht gekregen van het onderzoek en wist ook van niets.

Het is niet bekend wie het rapport wel had opgesteld.

OM-topman wilde geen vervolging van Zorreguieta

De politieke discussie rond de relatie (en later het huwelijk) tussen Máxima en Willem-Alexander laaide gedurende de tijd verder op. Diplomaat Max van der Stoel vertrok na de aankondiging van hun verloving naar Argentinië om Zorreguieta ervan te overtuigen dat hij niet naar het huwelijk moest komen, iets wat Máxima's vader wel erg graag wilde. De Staten-Generaal wilde geen toestemming voor het huwelijk geven als haar vader voornemens was aanwezig te zijn.

Tegelijkertijd liep er ook een aangifte tegen Zorreguieta wegens foltering en misdaden tegen de menselijkheid, die werd gedaan door diplomaat Maarten Mourik. Omdat de zaak erg gevoelig lag, werd deze behandeld door het Parket-Generaal, de top van het Openbaar Ministerie.

Een paar maanden daarvoor besloot het Amsterdamse hof dat Desi Bouterse vervolgd zou moeten worden voor zijn aandeel in de decembermoorden in Suriname in 1982. Dit zou de kans vergroten dat Zorreguieta ook in Nederland kon worden vervolgd, omdat het soortgelijke zaken betrof. OM-topman Joan de Wijkerslooth besloot daarom een verzoek in te dienen om het besluit tot vervolging van Bouterse te vernietigen, omdat de aangifte tegen Máxima's vader dan ook niet door zou gaan en het imago van het koningshuis gered zou kunnen worden.

Zorreguieta besloot niet aanwezig te zijn bij huwelijk

Twee personen uit de top van de het OM verklaren in de BNNVARA-documentaire dat dit inderdaad werd gedaan om de aangifte tegen Zorreguieta ook niet door te laten gaan. Voordat de aangifte tegen Bouterse van tafel was, werd er door de top van het OM al een afwijzingsbrief over de aangifte tegen Zorreguieta geschreven. Negen dagen nadat de afwijzing naar de advocaat van Mourik was gestuurd, werd de verloving van Willem-Alexander en Máxima aangekondigd.

Vier maanden voor het huwelijk plaatsvond, werd het verzoek van De Wijkerslooth om het besluit tot vervolging van Bouterse te vernietigen goedgekeurd. Hiermee was ook de vervolging tegen Zorreguieta van de baan. Die besloot uiteindelijk, na te zijn overtuigd door diplomaat Van der Stoel, niet aanwezig te zijn bij het huwelijk van zijn dochter.