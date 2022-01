Prinses Beatrix is maandag 84 jaar geworden. De meeste Nederlanders vieren hun verjaardag met taart en veel cadeaus, maar is dat ook het geval als je ooit koningin bent geweest?

Grote kans dat de prinses in ieder geval een stukje sachertorte heeft gegeten vandaag. Het Oostenrijkse chocoladegebak met abrikozenjam is volgens patissier Cees Holtkamp namelijk haar lievelingstaart. Holtkamp maakte deze taart voorheen voor de prinses op haar verjaardag. Of dit nog steeds het geval is, is niet bekend. De bekende patissier is door de koninklijke familie gevraagd daar geen uitspraken meer over te doen.

Vorig jaar moest de voormalige koningin haar verjaardag nog heel klein vieren. Er golden toen strikte coronamaatregelen. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte enkel bekend dat de prinses haar verjaardag in beperkte huiselijke kring vierde. Op dat moment was dat nog héél beperkt: er mocht slechts één persoon per dag op bezoek komen. Momenteel wordt geadviseerd per dag maximaal vier mensen thuis te ontvangen.

Dit jaar kan de prinses het dus iets grootser aanpakken. Over de viering van dit jaar heeft de Rijksvoorlichtingsdienst nog niks bekendgemaakt. De kleinkinderen komen regelmatig op bezoek, dus de verjaardag van Beatrix zullen ze ongetwijfeld niet overslaan. En het zou zomaar kunnen dat er vandaag pizza op het menu staat: in 2012 werd nog een pizza naar de prinses vernoemd, omdat ze dol zou zijn op het Italiaanse gerecht.

Sinds de abdicatie in 2013, toen haar zoon Willem-Alexander koning werd, leidt Beatrix een redelijk teruggetrokken leven. Eind 2021 bracht ze nog een werkbezoek aan Curaçao, waar ze een coronabesmetting opliep. Dat maakte dat ze de achttiende verjaardag van haar kleindochter Amalia alleen digitaal kon bijwonen.