De Britse koningin Elizabeth wil twee schilderijen die ze in bruikleen had gegeven aan het Dordrechts Museum, op tijd terug vanwege haar regeerjubileum, meldt het museum. De tentoonstelling 'In het licht van Cuyp' toont twee schilderen die het eigendom zijn van de Queen: Landschap met herders en reizigers bij avondlicht uit 1667 en De Veerboot uit 1650.

Elizabeth erfde een aantal werken van Cuyp (1620-1691) van haar verre familielid George IV. Doordat de Britse aristocratie zeer enthousiast was over zijn werk, zijn er meer Cuyps in Groot-Brittannië dan in Nederland.

Op de expo hangen ook schilderijen van de Nederlandse meester die in bruikleen zijn gegeven door eigenaren in Londen, Los Angeles, Houston, Boedapest, Keulen en Dublin. De meeste werken mogen langer in Dordrecht blijven.

Het werk van Cuyp wordt op de expo in het museum gecombineerd met werken van Britse kunstenaars die zich door de Dordtse meester lieten inspireren, zoals Thomas Gainsborough, John Constable en J.M.W. Turner.

De expo, die nu is verlengd tot 8 mei, trok 35.000 bezoekers tussen 3 oktober en 18 december, de laatste dag voor de lockdown. De twee Cuypschilderijen van de Queen zijn op tijd terug in Buckingham Palace, waar de festiviteiten rond haar zeventigste ambtsjubileum in juni beginnen.