BNNVARA komt vanaf 31 januari met een vierdelige documentaireserie over de politieke twijfel in 2001 over het toen aangekondigde huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta.

De Eerste en Tweede Kamer moeten volgens de grondwet toestemming geven voor een huwelijk van leden van het Koninklijk Huis, maar het was destijds onzeker of de politiek ermee akkoord zou gaan. Dat kwam doordat Máxima's vader Jorge Zorreguieta tussen 1976 en 1981 (tijdens de Argentijnse militaire dictatuur) deel uitmaakte van de burgerregering.

Of voldoende politici met het huwelijk zouden instemmen, was daardoor onzeker. Het leidde volgens de documentaire bijna tot een "constitutionele crisis", waarin toen nog prins Willem-Alexander voor de keuze had gestaan: de liefde of de troon.

In de serie Een Porseleinen Huwelijk: een onthullende reconstructie wordt de situatie gereconstrueerd aan de hand van interviews en archiefmateriaal. Ook komen vertrouwelijke en volgens de omroep geheime documenten van onder meer besprekingen in het Catshuis en het Torentje aan bod.

De serie over het proces dat aan het koninklijke huwelijk voorafging, is gemaakt door Hans Hermans en Martin Maat en is vier dagen lang te zien op NPO2.