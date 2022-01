Koning Willem-Alexander gaat de komende jaren geen gebruik meer maken van de Gouden Koets. Het rijtuig is momenteel nog te zien in een tentoonstelling van het Amsterdams Museum, maar na februari kan de koets weer in gebruik genomen worden. De koning heeft donderdag bekendgemaakt niet van plan te zijn ermee rond te rijden.

"De Gouden Koets zal pas weer kunnen rijden als Nederland daar klaar voor is. En dat is nu niet het geval", aldus de koning in een verklaring.

Koning Willem-Alexander en zijn voorgangers werden op Prinsjesdag met de Gouden Koets van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof gereden. De koets was een inhuldiginggeschenk van Amsterdamse burgers aan koningin Wilhelmina in 1898.

De laatste jaren is de koets onderdeel van een grote maatschappelijke discussie. Afbeeldingen op panelen van de koets zouden verwijzen naar het slavernijverleden.

'Burgers moeten gevoel hebben dat ze gelijkwaardig zijn'

Volgens Willem-Alexander moeten alle burgers van Nederland het gevoel hebben dat ze gelijkwaardig zijn en eerlijke kansen krijgen. Pas als dat gelukt is, zal de koets weer kunnen rijden op Prinsjesdag. "De dag waarop we onze democratie en onze verbondenheid als Nederlanders vieren."

"Iedereen moet zich deelgenoot kunnen voelen van wat in ons land is opgebouwd en daar trots op kunnen zijn. Ook de Nederlanders met voorouders die onvrij waren in de Oost of de West. Alleen met mooie wetten, zoals artikel 1 van de Grondwet (gelijke behandeling en discriminatieverbod, red.), zijn we er niet", aldus de koning.

Hij vervolgt: "Zolang er mensen in Nederland leven die dagelijks de pijn van discriminatie voelen, werpt het verleden nog zijn schaduw over onze tijd en is het nog niet voorbij. Naar elkaar luisteren en begrip opbrengen voor elkaar zijn wezenlijke voorwaarden om tot verzoening te komen en pijn in de ziel van mensen weg te nemen."