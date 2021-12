We moeten blijven samenleven, ook al liggen standpunten ver uit elkaar, zei koning Willem-Alexander in zijn jaarlijkse kersttoespraak vanuit Paleis Huis ten Bosch. De koning gaf Nederlanders mee om beter naar elkaar te luisteren, omdat dit volgens hem voor verbinding zal zorgen.

Volgens de koning ontbreekt het ons niet aan verhalen, maar kost het soms moeite om naar elkaar te luisteren en de mensen achter de verhalen te zien.

"Zelfs al weten we dat we het op één onderwerp nooit eens worden, we moeten blijven zoeken naar wat we wel delen. Ook al liggen standpunten ver uit elkaar, we moeten blijven samenleven", aldus de koning.

Volgens hem is er bij iedereen, hoe verschillend de verhalen ook zijn, steeds weer de behoefte om gehoord te worden. "Kijk naar me, luister naar me. Verplaats je in mijn situatie. Laat me erbij horen en laat me een bijdrage leveren."

De koning begon zijn toespraak met een verwijzing naar de nieuwe Bijbelvertaling. Volgens hem geeft het verhaal van de geboorte van Jezus mensen troost en moed. "Ook nu, deze Kerst, die noodgedwongen zoveel soberder en stiller is dan wij allemaal hoopten."

Daarna stond de koning stil bij de persoonlijke verhalen van mensen die hij in het afgelopen jaar heeft gesproken, onder wie verpleegkundigen, studenten en boeren. Ook sprak hij met hulpverleners na de gewelddadige rellen op de Coolsingel in Rotterdam. "Soms hoor ik verhalen van intense boosheid en vertwijfeling."

Behoefte om gehoord te worden

Een verhaal van een slachtoffer van de toeslagenaffaire heeft veel indruk op hem gemaakt, vervolgde de koning. "Haar vader en moeder hadden haar steeds voorgehouden: als je je best doet en hard werkt, kan je in dit land ver komen. Nu zat er een ontgoochelde vrouw tegenover me. Dat raakte me diep."

De koning ging niet in op de keren dat hij en zijn gezin negatief in in het nieuws waren, omdat ze de coronaregels niet hadden nageleefd.

Wel stond hij voor het eerst in zijn kersttoespraak stil bij klimaatverandering. Volgens koning Willem-Alexander hebben we dit probleem zelf gecreëerd en ondervinden we nu de gevolgen daarvan.

Bereidheid om iets aan klimaatverandering te doen

De koning zei tegelijkertijd te zien dat mensen bereid zijn samen iets aan die problemen te doen. "Wij maken de geschiedenis. De invloed van ons is groter dan we vaak denken."

En deze vraagstukken zorgen uiteindelijk ook weer voor verbinding, vervolgde de vorst. "Te midden van alle onzekerheid is ieder mens op zoek naar verbinding. Zelfs onder het dikste pantser leeft altijd het verlangen om samen met anderen aan een betere toekomst te werken."

Het is het derde jaar op rij dat de koning zijn toespraak hield vanuit zijn woonpaleis. De toespraak werd een paar dagen eerder opgenomen in de Vestibule van Paleis Huis ten Bosch. Vorig jaar kwam de kersttoespraak uit de Chinese zaal.