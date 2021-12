Het te drukke feestje dat Amalia gaf ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag was niet de eerste gelegenheid waarbij het koninklijk gezin de regels rond het coronavirus overtrad. Al meerdere keren ontstond er ophef en trokken Willem-Alexander en Máxima het boetekleed aan.

Augustus 2020: Geen afstand houden op de foto

Tijdens hun zomervakantie in Griekenland lekt een foto uit waarop te zien is dat Willem-Alexander en Máxima zich niet volledig aan de coronaregels houden. Het stel poseert samen met een restauranteigenaar voor de foto en staat dicht bij hem, terwijl je op dat moment 1,5 meter afstand moet houden van personen van buiten je eigen huishouden. Ook in Griekenland geldt die regel op dat moment.

In eerste instantie wil het koninklijk paar niet reageren, maar kort daarop komen ze toch met excuses. "In de media verscheen een foto waarop we te weinig afstand houden. In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet", schrijft het stel in een verklaring op Twitter. "Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is het naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen."

Oktober 2020: Vakantie naar Griekenland na oplaaien virus

In oktober 2020 laait het coronavirus weer op. Verschillende landen krijgen kleurcodes en premier Mark Rutte maant het publiek om geen reizen naar het buitenland te maken als dat niet nodig is. Toch gaat het koninklijk gezin naar een vakantievilla op het Griekse schiereiland Peloponnesos. Willem-Alexander vertrekt vanaf Schiphol met het regeringstoestel, een Boeing 737, en wordt daar door omstanders gezien.

In de Tweede Kamer wordt met ergernis gereageerd op de vakantie naar Griekenland. Kort daarop laat de koning weten de vakantie vroegtijdig af te breken, hoewel dochters Amalia en Alexia achterblijven. Ook komen Willem-Alexander en Máxima met een videoverklaring.

De koningin noemt het in haar interview met Matthijs van Nieuwkerk een "inschattingsfout". "In het denken in mogelijkheden en niet in beperkingen hebben we een inschattingsfout gemaakt. Het mocht. Het was alleen niet solidair. Het doet mij pijn dat een vakantie, die voor ons eigenlijk niet zo veel betekende, zo veel teweegbrengt."

Juni 2021: Handen schudden en (wederom) geen afstand houden

Vlak voor de zomer en tijdens het EK voetbal brengt Willem-Alexander een bezoek aan de Marktweg in Den Haag. De straat is uitgeroepen tot 'mooiste Oranjestraat'. Uiteraard wordt de koning volop gefilmd en gefotografeerd. Uit de beelden blijkt dat hij handen schudt en geen afstand houdt, ondanks dat de anderhalvemeterregel op dat moment nog geldt.

Burgemeester Jan van Zanen, die de koning begeleidde tijdens diens bezoek, zegt dat iedereen afstand probeerde te houden, maar dat dit lastig was vanwege de drukte. Ook Rutte reageert en zegt dat de koning "ontzettend baalt van het feit dat hij zich niet aan de coronaregels heeft gehouden".

De koning tijdens zijn bezoek aan de Marktweg in Den Haag. De koning tijdens zijn bezoek aan de Marktweg in Den Haag. Foto: ANP

December 2021: (Te) groot feestje in de achtertuin

Amalia wordt in december achttien jaar en daar hoort een feestje bij. Helaas zijn de coronaregels weer aangescherpt en mag een huishouden niet meer dan vier personen ontvangen. Rutte maakt bekend dat Amalia iets meer mensen op de gastenlijst had staan, zoals de koning hem heeft laten weten. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) waren er 21 mensen uitgenodigd, maar zijn zij "niet allemaal gekomen".

"Bij nader inzien was het niet zo goed om dit te organiseren", laat de demissionair premier namens de koning weten. De RVD en Rutte benadrukken dat alle gasten gevaccineerd waren en een coronatest hadden gedaan.

Van een "blunderpatroon" wil Rutte niet spreken. "Dat vind ik te zware woorden. Deze koninklijke familie is zich er zeer van bewust hoe belangrijk het is dat we met z'n allen proberen die coronaregels zo goed mogelijk na te leven."

Noot van de redactie: in dit artikel stond eerder vermeld dat het koninklijk gezin in Griekenland was ten tijde van een reisadvies met code oranje. Dit moet code geel zijn en is inmiddels aangepast.