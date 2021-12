Bij een verjaardagsfeest van kroonprinses Amalia waren vorige week veel meer mensen aanwezig dan de vier gasten die vanwege het coronavirus geadviseerd worden. Koning Willem-Alexander heeft aan Mark Rutte laten weten dat het "bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren", zo schrijft de demissionair premier woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het verjaardagsfeest van Amalia vond vorige week plaats in de tuin van Paleis Huis ten Bosch. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) waren er 21 mensen uitgenodigd, maar zijn zij "niet allemaal gekomen". Hoeveel mensen uiteindelijk wel aanwezig waren, schrijft Rutte niet in zijn brief. De Telegraaf meldt dat er ongeveer honderd personen aanwezig waren.

De RVD en Rutte benadrukken dat alle gasten gevaccineerd waren en een coronatest hadden gedaan. "Ook hebben zij een gepaste afstand in acht genomen. De familie verkeerde in de overtuiging met deze bijeenkomst buiten en met de genomen voorzorgsmaatregelen op een verantwoorde manier met de corona-adviezen om te gaan."

De voorlichtingsdienst van het koningshuis en de premier benadrukken dat de achttiende verjaardag van Amalia "een belangrijk moment in haar leven is".

De meeste festiviteiten rond de verjaardag van Amalia waren afgelast vanwege de coronamaatregelen. Er was een en ander "in huis gepland", maar dat was "ruim voor de verjaardag" afgeblazen. Afgelopen zaterdag werd "op het laatste moment" alsnog het feestje georganiseerd in de paleistuin. Volgens De Telegraaf vond het feestje plaats onder twee open overkappingen tegen een huis in de paleistuin.

In oktober 2020 kwam de koninklijke familie al eens in opspraak vanwege het niet correct naleven van de coronaregels. Ondanks een dringend advies om alleen noodzakelijke reizen te maken, ging de familie op vakantie naar Griekenland. Toen er ophef ontstond over hun vakantie, keerde een deel van het gezin vervroegd terug. Prinsessen Amalia en Alexia bleven toen echter in Griekenland.