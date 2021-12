In tijden van crisis is het koningshuis nog zichtbaarder dan anders. Maar elke fout die de leden daarvan maken wordt extra uitvergroot, en dat weten koning Willem-Alexander en zijn gezin maar al te goed. Wordt er eigenlijk net zo veel geblunderd door buitenlandse collega's?

"Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel." Deze woorden werden vlak na het begin van de coronapandemie uitgesproken door Willem-Alexander in een toespraak gericht aan het Nederlandse publiek.

Volgens Wim Dehandschutter, royaltyverslaggever bij de Vlaamse krant Het Nieuwsblad, was het een "sterke toespraak", die ook gewaardeerd werd door het Nederlandse publiek. "Daarnaast gebruikte Willem-Alexander ook zijn positie om goede zaken te doen: zo regelde hij beademingsapparaten voor ziekenhuizen en werden er veel bezoekjes gepleegd aan instellingen."

Maar daarna werden er wat onhandige 'coronablunders' gemaakt. Tijdens hun zomervakantie in Griekenland lekte er een foto uit waarop Willem-Alexander en Máxima geen afstand hielden van een restauranteigenaar die met ze op de foto wilde. Het publiek was verontwaardigd: als wij afstand houden, dan moeten zij dat ook.

Het bleef niet bij deze blamage. Premier Mark Rutte had net het Nederlandse volk gemaand geen onnodige buitenlandse reizen te maken, toen duidelijk werd dat het regeringsvliegtuig naar Griekenland was gevlogen voor een plezierreis. Willem-Alexander en Máxima vlogen de dag daarna terug en betuigden hun spijt in een videoverklaring.

'Belgisch koningshuis zoekt de zwakkeren op'

Dit jaar ging het nog eens mis toen de koning een Haagse wijk bezocht en geen afstand hield, en zelfs ook buurtbewoners de hand schudde. En in december ontstond er opnieuw commotie: namens de koning liet Rutte weten dat het verjaardagsfeest van Amalia meer mensen op de gastenlijst had staan dan geadviseerd werd.

Het deed weinig goeds voor het imago van de koning. In 2020 had 76 procent nog vertrouwen in hem, ruim een half jaar later was dit gezakt tot 47 procent, bleek uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos.

Hoe anders is dat in ons buurland België. Daar is het twijfelachtige imago van koning Filip juist enorm opgevijzeld in de afgelopen 21 maanden, vertelt Dehandschutter. "Filips grote aanwezigheid en betrokkenheid tijdens de coronacrisis versterkten zijn aanzien, die hierbij ook geholpen werd door zijn vrouw. Daarnaast hebben ze zich aan de regels gehouden en zich ingezet voor allerlei zaken."

Zo gingen ze langs ziekenhuizen, vaccinatiecentra en laboratoria en is er gevideobeld met experts, omdat ze zich wilden laten informeren over wat er gaande is. Ook hun kinderen werden erbij betrokken en belden met honderden senioren om hen een hart onder de riem te steken.

"Typerend is dat ze de zwakkeren opzoeken en daar hun steun voor uitspreken", vertelt Dehandschutter. "Ze hebben echt gezocht naar wie het moeilijk heeft in deze crisis en hebben daarop ingespeeld. Dat toont een enorme betrokkenheid. Dat gebeurde in Nederland ook wel, maar dat is overschaduwd door de blunders. Dan kunnen de positieve dingen ineens binnen één minuut om zeep zijn geholpen."

Het Belgische koninklijk gezin, met van links naar rechts prinses Eléonore (13), Gabriël (18), koningin Mathilde (48), koning Filip (61), prinses Elisabeth (20) en prins Emmanuel (16). Het Belgische koninklijk gezin, met van links naar rechts prinses Eléonore (13), Gabriël (18), koningin Mathilde (48), koning Filip (61), prinses Elisabeth (20) en prins Emmanuel (16). Foto: BrunoPress



Elizabeth wil geen enkel risico lopen

Het imago van Willem-Alexander heeft tijdens de coronacrisis een deuk gekregen, dat van Filip is juist beter geworden. Hoe zit het dan met de Britse koningin Elizabeth, die dit jaar ook nog eens haar man Philip verloor?

"De 'Queen' is enorm populair en dat is niet veranderd", zegt Anne Saenen, RTL-correspondent voor het Verenigd Koninkrijk. "Men ziet haar echt als een rots in de branding. Het Britse volk stuurt haar bijvoorbeeld brieven om haar te bedanken of te steunen. Dat kan ze enorm waarderen, vooral post van kinderen vindt ze leuk."

De 95-jarige Britse koningin is op leeftijd, valt in de risicogroep en dus heeft het volk er alle begrip voor dat ze in tegenstelling tot buitenlandse collega's weinig in de openbaarheid is verschenen.

"Ze willen de kans dat zij corona krijgt tot een minimum beperken, dus ze is heel voorzichtig geweest. Tijdens de eerste lockdowns heeft ze zich met Philip in Windsor Castle verschanst en zagen ze absoluut geen vrienden en familie. Ontmoetingen vonden online plaats en dat vindt Elizabeth wel prettig. Die wil het videobellen er ook na de pandemie inhouden."

Zoon Charles en kleinzoon William en zijn vrouw Catherine hielpen Elizabeth. Ze bezochten ziekenhuizen, deden mee aan online meetings en hielpen het Britse volk overtuigen een vaccinatie te nemen. Zo werd er een foto gedeeld van het moment dat William zijn prik kreeg. "Dat ze dat doen is opvallend, want het ligt in het verlengde van een politiek statement en dat zie je de Britse familie doorgaans niet doen", duidt Saenen.

Videobellen is sinds de pandemie inmiddels een gewoonte geworden voor koningin Elizabeth. Videobellen is sinds de pandemie inmiddels een gewoonte geworden voor koningin Elizabeth. Foto: BrunoPress

Minder protocol, meer blunders

Volgens de royaltydeskundige is er vanuit de media ook geen kritiek geweest over hoe het Britse koningshuis is omgegaan met het coronavirus en de maatregelen. "De royals zijn hier ook anders dan de Nederlandse. Een arm om iemand heen slaan gebeurt sowieso al niet", zegt Saenen.

"Het amicale van Willem-Alexander, dat zich bijvoorbeeld uit in hartelijke begroetingen en selfies nemen, past niet bij het protocol van het Britse koningshuis. Zij staan op foto's met de handjes gevouwen voor zich. Dat is denk ik ook de reden dat Willem-Alexander en het gezin vaker hebben geblunderd: ze zijn losser in hun gedrag en het protocol is veel minder streng."

Volgens Blauw Bloed-verslaggever Jeroen Snel kan het geblunder van de koning nog grote gevolgen gaan hebben. "Dit moeten ze niet doen", vertelde hij in Beau kort na het nieuws over Amalia's feestje.

"Ze moeten zo op hun tellen passen. Want het kan weleens heel slecht aflopen met de monarchie als de schandalen zich maar op blijven stapelen."