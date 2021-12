Prinses Amalia heeft woensdag haar eerste eigen persconferentie gehouden nadat ze door haar vader was binnengeleid in de Raad van State (RvS). De kroonprinses vertelde onder meer dat ze het lastig vindt om te zeggen hoe je een goede koningin wordt.

"Er is geen school voor koningin worden, zoals voor een bakker of advocaat", aldus Amalia, die dinsdag haar achttiende verjaardag vierde. "Ik denk daardoor dat je naar het verleden moet kijken: wat is er eerder gedaan? Maar je moet ook met de tijd meegaan. Zo zal ook ik proberen om mijn eigen invulling hieraan te geven en ik denk dat de Raad van State een goede plek is om te beginnen."

In de afgelopen jaren heeft ze naar eigen zeggen "steeds bewuster" geleerd wat het koningschap inhoudt. "Ik zie vooral dat mijn vader en grootmoeder er een persoonlijke invulling aan hebben gegeven. Wat mij ook raakte en wat ik in allebei zie, is een grote dienstbaarheid en toewijding aan het ambt. Dat is iets wat ik ga meenemen."

Amalia geniet momenteel van een tussenjaar. Op de vraag wat ze daarin tot nu toe heeft geleerd, wilde ze niet te diep ingaan. "Ik heb veel geleerd en veel interessante mensen ontmoet. Die ervaringen neem ik mee naar de toekomst en die leveren mij ook persoonlijke groei op. Maar net als mijn schooltijd en studietijd beschouw ik dit als iets wat privé is. Ik ben dankbaar voor de privacy die mij de afgelopen tijd hierin is gegund."