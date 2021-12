Amalia wordt woensdagmiddag binnengeleid in de Raad van State. Maar wat gaat de nu achttienjarige prinses daar eigenlijk doen?

Vanaf haar achttiende verjaardag op dinsdag 7 december heeft Amalia zitting in de Raad van State (RvS). Een dag later wordt ze officieel aangesteld als lid tijdens de zogenoemde 'buitengewone vergadering'. Normaliter komt de Raad samen in de Volle Raadszaal aan het Binnenhof, dit keer is dat in Paleis Kneuterdijk.

De RvS is de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland en een onafhankelijke adviseur van de regering en het parlement op het gebied van wetgeving en bestuur. Deze taken worden door twee afdelingen uitgevoerd: de afdeling Advisering en de afdeling Bestuursrechtspraak.

Amalia zal bij de eerstgenoemde plaatsnemen, net als haar moeder Máxima. Zo moet de prinses kennis opdoen over onder meer wetgeving en het staatsrecht en kan ze zich, als eerste in de lijn van troonopvolging, voorbereiden op haar rol als koningin. Ze hebben geen inhoudelijke betrokkenheid en ook geen stemrecht in de RvS. Willem-Alexander is voorzitter van de RvS.

Ter gelegenheid van haar aanstelling zal Amalia woensdag ook een toespraak houden. Ook haar vader en de vice-president van de Raad van State, mr. Thom de Graaf, spreken haar toe. Verder plant Amalia een boom en ze spreekt de media toe, de eerste keer dat ze dat alleen doet.

Het duurt nog even voordat Amalia echt actief plaatsneemt in de RvS. Ze heeft nu een tussenjaar en gaat daarna studeren. Pas daarna zal ze waarschijnlijk met regelmaat aanschuiven.