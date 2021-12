Prinses Beatrix heeft weinig last van haar coronabesmetting. Volgens haar zoon koning Willem-Alexander is er niks aan de hand. Hij liet maandag in het programma Blauw Bloed weten dat het "helemaal top" met haar gaat.

Zaterdag werd bekend dat Beatrix positief was getest op het coronavirus en dat ze in thuisisolatie zit. "Er is gelukkig helemaal niks aan de hand. Ze was alleen een beetje verkouden en dacht dat het de airconditioning was in de tropen. Ze is getest en was positief", vertelde de koning.

"Voor de rest is ze in hele goede spirits, dus het is allemaal fantastisch", aldus Willem-Alexander. Vorige week maandag keerde de 83-jarige prinses terug van een vierdaags werkbezoek aan Curaçao. Daar liet ze weten dat ze twee coronavaccinaties en een boostervaccin heeft gehad.

De koning bedankte iedereen in Nederland voor het medeleven dat hij heeft ontvangen. "Dus ik denk dat ik ook namens haar iedereen hartelijk dank voor het medeleven en de goede wensen, maar het gaat helemaal top met haar."

Tijdens het werkbezoek besteedde Beatrix vooral aandacht aan de gevolgen van de coronapandemie en aan het natuurbehoud op het eiland. Aan het begin van dat bezoek werd een mondkapje gedragen en 2 meter afstand gehouden, zoals dat verplicht is op sommige plekken op het eiland, maar die maatregelen werden later in het bezoek niet altijd opgevolgd.