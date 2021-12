"Achttien is nog ver weg voor mij, ik heb daar niet veel gedachten aan gewijd. Achttien zal niet heel veel anders zijn", zei Amalia een jaar geleden over haar verjaardag waarop ze officieel troonopvolger wordt. Toch veranderen er op 7 december wezenlijk wat dingen.

Koningschap

Ten eerste het belangrijkste punt: mocht er iets met Willem-Alexander gebeuren, dan is Amalia de eerstvolgende die de troon bestijgt. De prinses vertelde in gesprek met Claudia de Breij dat ze het liever eerst aan haar moeder overlaat. Maar volgens Peter Rehwinkel, schrijver van het boek Amalia: de plicht roept, gaat dat niet zo makkelijk. De prinses zou het koningschap "uitdrukkelijk moeten neerleggen".

Raad van State

Al op de dag na haar achttiende verjaardag wordt Amalia binnengeleid in de Raad van State. Vanaf het moment dat ze achttien jaar is, heeft zij volgens de Grondwet zitting in de Raad van State. De Raad voorziet de regering en het parlement van advies over wetgeving en bestuur en is de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Woensdag wordt Amalia slechts verwelkomd en houdt ze een korte toespraak. "Ze zal voorlopig niet aan vergaderingen deelnemen", zegt Rehwinkel. Na haar studie zal dit met grotere regelmaat gebeuren.

Prinsjesdag

Komende Prinsjesdag zal ook Amalia aanwezig zijn en plaatsnemen in de zaal. Rehwinkel verwacht dat de prinses ook met haar ouders zal meerijden in de Glazen Koets. Overigens zullen ook Alexia en Ariana vanaf hun achttiende verjaardag aanwezig zijn bij Prinsjesdag.

Koningsdag

"Ze zal iets uitdrukkelijker in het gezelschap van haar vader en moeder te zien zijn", verwacht Rehwinkel. Amalia heeft nu haar tussenjaar en is mogelijk dan op reis, maar zal haar trip voor Koningsdag onderbreken.

Amalia met haar ouders tijdens de afgelopen Koningsdag. Amalia met haar ouders tijdens de afgelopen Koningsdag. Foto: BrunoPress

Buitenlandse bezoeken

Nu ze achttien is, mag Amalia gebruikmaken van de PH-GOV, het regeringstoestel dat wordt gebruikt door de koninklijke familie. Volgens Rehwinkel zal Amalia op den duur, misschien al tijdens haar studie, reizen naar het buitenland maken voor een officieel bezoek of Nederland vertegenwoordigen bij bijvoorbeeld een begrafenis of huwelijk. Ook haar vader begon met het afleggen van zulke bezoeken tijdens zijn studie en vergezelde dan bijvoorbeeld zijn moeder Beatrix.

Kiesrecht

Zoals alle andere achttienjarigen is Amalia nu kiesgerechtigd. Maar net als haar ouders zal ze geen gebruik maken van haar stemrecht. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de koning onpartijdig en leidt stemmen alleen tot speculaties op welke partij hij stemt. Ook Máxima en prinses Beatrix maken geen gebruik van hun stemrecht.

Militaire dienstplicht

Meisjes die in 2003 of later zijn geboren, hebben militaire dienstplicht. Dat geldt dus ook voor Amalia. Er is geen opkomstplicht, maar Rehwinkel verwacht dat de prinses wel in zekere zin militair wordt opgeleid. Zo is staatsrecht bijvoorbeeld vaak een onderdeel van een universitaire studie.

In de publiciteit

Behalve op Koningsdag en bij de jaarlijkse fotoshoots komt Amalia niet veel in de publiciteit. Daar komt volgens Rehwinkel verandering in. Zo zal ze waarschijnlijk op een gegeven moment ook aanwezig zijn bij de Nieuwjaarsontvangst op het Paleis op de Dam.