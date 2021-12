Een voorgenomen staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Griekenland is uitgesteld wegens het coronavirus. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag bekendgemaakt.

Het bezoek stond van maandag 13 december tot en met woensdag 15 december op de agenda.

Vanwege de vluchtelingencrisis was het bezoek sowieso al gevoelig. Daar kwam recent de zaak van de Nederlandse journalist Ingeborg Beugel bij die Griekenland moest ontvluchten na kritische vragen aan de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis.

Beugel vroeg op 9 november tijdens een persconferentie aan Mitsotakis "wanneer hij nou eens stopte met liegen" over het terugsturen van vluchtelingenboten door Griekenland. Mitsotakis ontbrandde daarop in woede, de beelden gingen de hele wereld over.

Daarnaast loopt in Griekenland een rechtszaak tegen de Nederlandse hulpverlener Pieter Wittenberg. Hij behoort tot een groep van 24 hulpverleners die worden verdacht van mensensmokkel, spionage, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

De zaak komt begin volgend jaar voor de rechter. Er hangt hem een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd.