Prinses Beatrix staat bekend om haar mantelpakjes en iconische kapsel, koning Willem-Alexander kun je uittekenen in een donkerblauw pak en koningin Máxima kiest vaak voor uitbundige accessoires. Amalia is door Vogue inmiddels uitgeroepen tot een van de stijlvolste prinsessen ter wereld. Wat kenmerkt de stijl van de troonopvolgster? En wat zal zij toevoegen aan de allure van het koningshuis?

Josine Droogendijk, eigenaar van de website modekoninginmaxima.nl, ziet een duidelijke tweedeling in de kast van Amalia. "Aan de ene kant de toekomstige koningin, met klassieke kleding. Een beetje à la Máxima, maar dan wat meer ingetogen. Aan de andere kant dat van een 'gewoon' tienermeisje, met spijkerbroeken, sneakers."

Miluska van 't Lam, hoofdredacteur van modeblad Harper's Bazaar, merkt een ontwikkeling in de stijl van Amalia op. "Willem-Alexander vertelde eerder dat zijn dochter eerst zichzelf moet leren kennen voordat ze zich aan het publiek presenteert. Dat zie je erg terug, en ik merk dat Amalia steeds meer zichzelf wordt."

"In het begin leunde ze meer op de stijlkeuzes van haar moeder en kleedde ze zich iets te volwassen. Maar vanaf 2020 zie ik echt een stijl ontstaan die past bij iemand die zichzelf heeft ontdekt en lekker in haar vel zit. Ze is lekker experimenteel, maar ook verfrissend nuchter."

Ze is als een trendsetter

Amalia kleedt zich volgens Van 't Lam zoals leeftijdsgenoten, maar je ziet terug dat ze zich bewust is van haar functie. "Ze shopt waar andere jongeren ook winkelen en draagt kleding van haar moeder. Ook dat is kenmerkend voor haar generatie, dat ze kleding dragen van hun ouders of grootouders en dat dat niet meer iets is om je voor te schamen."

Af en toe ontpopt Amalia zich al als trendsetter. Dat gebeurde bijvoorbeeld met het rood-witte jurkje dat ze droeg op de familiefoto die werd vrijgegeven voor de tachtigste verjaardag van prinses Beatrix. Droogendijk: "BN'ers droegen het, het vloog de winkels uit. Dat was echt haar modemoment."

Van 't Lam waardeert op haar beurt de gele jurk van Lisa Marie Fernandez die Amalia aanhad tijdens Koningsdag 2020. "Daar was ik echt flabbergasted door. Met daarbij de juwelen van SeeMe, een Amsterdams initiatief dat zich inzet voor overlevenden van huiselijk geweld. Daarmee draagt Amalia op een inspirerende manier een boodschap uit."

Onder anderen Wendy van Dijk, Monica Geuze en Katja Schuurman werden ook gespot in de rood-witte jurk die Amalia droeg.

Paars haar kan gewoon

Volgens Droogendijk krijgt Amalia alle vrijheid bij het uitkiezen van haar outfits. "Er wordt vaak gezegd: de koninklijke familie moet zus en zo aan, maar er is echt veel mogelijk. Vroeger was het ondenkbaar dat je in een spijkerbroek met gaten luncht met de koninklijke familie, nu gebeurt dat gewoon."

Dus als Amalia besluit om voor een paarse coupe te gaan, dan is er niemand die haar tegenhoudt. "Zeker nu ze achttien is, hebben Máxima en Willem-Alexander daar natuurlijk ook niet zo veel meer over te zeggen", vervolgt Droogendijk. "Bij elke generatie schuiven de grenzen op, het modebeeld speelt daarin ook een grote rol. Zo heeft Máxima meer broeken in het koningshuis gebracht. Ook Amalia zal er op haar manier een draai aan geven. Als iemand de etiquette kan veranderen, is zij het."

De gele jurk die Amalia droeg tijdens Koningsdag 2020 wist vele modeharten te bekoren. De gele jurk die Amalia droeg tijdens Koningsdag 2020 wist vele modeharten te bekoren. Foto: BrunoPress

'Geen type om te blijven verrassen'

Van 't Lam hoopt dat Amalia vaker kiest voor de nieuwe generatie Nederlandse en Vlaamse ontwerpers die duurzame kleding maken en ook regelmatig iets uit de kast van haar moeder blijft pakken.

"Dat ze daarmee een rolmodel is voor jongeren en laat zien: kijk, deze keuzes kan je ook maken. Ze is heel volwassen en verstandig, zoals Beatrix dat zo mooi zei. Binnen dat verstandige kader, dat ze meekrijgt vanuit haar functie, zie je dat ze met haar ellebogen tegen die frames aan het botsen is. Daarmee ontwapent ze en steelt ze de harten van het publiek. Amalia kan dit gebruiken om verhalen te delen en taboes te doorbreken."

De volwassen Amalia zal volgens Droogendijk nog regelmatig voor modeadvies bij haar moeder aankloppen. Maar, zegt de modekenner, haar looks zullen ook "een flinke snuf Beatrix bevatten". "Dat consequente in stijl verwacht ik ook bij Amalia. Ze is er het type niet naar om alsmaar te blijven verrassen met nieuwe stijlen en merken. Kijk maar naar de wat wijdere pantalons, die ze inmiddels meermaals heeft gedragen op Koningsdag. Als iets goed bevalt, blijft het erin."